Trump cancella le quote di ammissione nei college in base alla razza

Usa - Donald Trump cancella il "fattore razza" per le ammissioni ai college : Per il presidente americano il requisito è tra quelli "non necessari, datati, incoerenti con le leggi vigenti o per altri versi inappropriati"

Usa - Donald Trump cancella 'fattore razza' in ammissione college : L'amministrazione Trump ha revocato le direttive del governo Obama che raccomandavano la considerazione della razza nelle ammissioni ai college per promuovere l'accesso paritario all'istruzione. I ...

Usa - Donald Trump cancella “fattore razza” in ammissione college : Usa, Donald Trump cancella “fattore razza” in ammissione college Usa, Donald Trump cancella “fattore razza” in ammissione college Continua a leggere L'articolo Usa, Donald Trump cancella “fattore razza” in ammissione college proviene da NewsGo.

Nfl - Trump cancella la visita degli Eagles campioni alla Casa Bianca : ... Malcom Jemkins, Torrey Smith , ora ai Panthers, e Chris Long, dopo aver vinto sui Patriots il loro primo SB, hanno manifestato il loro dissenso verso la politica di Trump affermando di non voler ...

NFL - Trump cancella la visita alla Casa Bianca dei Philadelphia Eagles : il motivo è… politico : Donald Trump ha cancellato la visita dei Philadelphia Eagles alla Casa Bianca, sottolineando come sia irrispettoso rimanere negli spogliatoi durante la cerimonia dell’inno I Philadelphia Eagles non saranno ricevuti alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nella tradizionale cerimonia riservata ai campioni del Super Bowl. E’ stato lo stesso Trump ad annunciarlo in un comunicato della Casa Bianca. La decisione è ...

Usa - Trump cancella visita campioni Nfl : 1.51 Trump cancella la visita alla Casa Bianca dei Philadelphia eagles,campioni della Nfl,dopo che il presidenrte aveva criticato gli atleti che "mancano di rispetto" all'inno nazionale americano. La disputa sull'inno nazionale che gli atleti avrebbbero dovuto ascoltare in piedi va avanti dal 2016,da quando l'ex quarterback dei San Francisco 49ers, Colin Kaepernick, per protesta contro le violenze della polizia nei confronti degli ...

Roseanne senza...Roseanne - lo spinoff di The Middle tra i piani ABC post-cancellazione. Trump contro ABC : La tempesta che si è abbattuta su Roseanne Barr, la sua serie tv e ABC non sembra destinata a placarsi in breve tempo. Roseanne (Pappa e Ciccia in Italia) era tornata in onda su ABC con una decima stagione revival e un enorme successo, nonostante qualche remora dei critici e non solo, per il suo appoggio a Trump e le sue battute sempre al limite tra l'offesa e il sarcasmo. Rinnovata per un'undicesima stagione da 13 episodi, la serie è ...

Abc cancella la sit-com "Roseanne" per il tweet razzista di un'attrice pro-Trump : Decisione clamorosa della Abc che ha cancellato la sit-com Roseanne, approdata in passato in Italia con il titolo Pappa e Ciccia, e interpretata dall'attrice Roseanne Barr, nota per le sue...

Trump cancella il summit per sfuggire alla trappola di Kim : 'Il leader nord-coreano ha sfruttato il lato debole di Trump: gli ha proposto un vertice bilaterale facendo leva sulla sua politica narcisistica, il 'deal-maker' che risolve i problemi da solo e che ...

Trump cancella VERTICE CON KIM JONG-UN/ Poi riapre "potrebbe essere il 12 giugno" - Abe "summit indispensabile" : TRUMP CANCELLA il VERTICE con Kim JONG-UN, ma i nordcoreani riaprono: “Ancora disponibili al dialogo". Il vice ministro degli esteri nordcoreano, tende la mano agli USA(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 20:49:00 GMT)

Trump cancella il summit con Kim Jong-un : ...

Trump cancella IL VERTICE CON KIM JONG-UN/ Un nuovo incontro è possibile : doppia apertura nelle ultime ore : TRUMP CANCELLA il VERTICE con Kim JONG-UN, ma i nordcoreani riaprono: “Ancora disponibili al dialogo". Il vice ministro degli esteri nordcoreano, tende la mano agli USA(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 11:09:00 GMT)

NordCorea - Putin : rammarico per cancellazione vertice Trump-Kim : NordCorea, Putin: rammarico per cancellazione vertice Trump-Kim NordCorea, Putin: rammarico per cancellazione vertice Trump-Kim Continua a leggere L'articolo NordCorea, Putin: rammarico per cancellazione vertice Trump-Kim proviene da NewsGo.

Trump cancella VERTICE CON KIM JONG-UN/ Tutta colpa di Mike Pence e del paragone con Gheddafi : Usa-Corea del Nord, TRUMP CANCELLA incontro con Kim: salta il summit tra i due presidenti a Singapore, "persa opportunità di pace" il commento del tycoon(Pubblicato il Thu, 24 May 2018 22:02:00 GMT)