Triathlon | Coppa del Mondo Tiszaujvaros 2018 | i convocati dell’Italia | c’è Davide

Triathlon - Coppa del Mondo Cagliari 2018 : programma - orari e tv. Il calendario e le date : Arriva in Italia, a Cagliari , la World Cup di Triathlon : nel capoluogo sardo sabato 2 giugno si terranno le gare élite maschile e femminile. Le donne partiranno alle ore 12.30, mentre lo start per gli uomini è fissato alle ore 14.30. Saranno 750 i metri da coprire a nuoto, mentre la prova di ciclismo sarà lunga 19 km (5 giri di un circuito lungo 3.8 km), infine per la corsa si coprirà una distanza di 5 km (2 giri di un circuito da 2.5 km). Le ...

Triathlon - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Cagliari. Spicca Alice Betto : La Coppa del Mondo 2018 di Triathlon sarà protagonista a Cagliari nella giornata di sabato 2 giugno. Nella splendida cornice del Golfo degli Angeli andrà in scena uno degli appuntamenti più attesi del calendario internazionale, l’Italia sarà presente con 13 atleti (6 donne e 7 uomini) che cercheranno di fare bella figura di fronte al proprio pubblico. Su tutte Spicca Alice Betto , bronzo agli Europei 2017 e che ha già ben figurato nel ...

Triathlon - Coppa del Mondo 2018 : a Chengdu buona prova degli italiani - su tutti Giorgia Priarone : La tappa cinese di Chengdu valevoli per la World Cup di Triathlon 2018 ha visto i successi dell’australiana Emma Jeffcoat tra le donne e dell’azero Rotislav Pevtsov tra gli uomini, in due gare quanto mai avvincenti, combattute, e decise solamente in extremis. Per i colori azzurri il fine settimana asiatico ha dato buone risposte, con risultati non certo da sottovalutare, per un livello medio della squadra decisamente ...