Tria | per il 2019 obiettivo da 10 miliardi di spesa corrente in meno

Tria : Ridurre debito; Dl dignità 'licenzia' Jobs act; Incentivi per giovani imprese al Sud : Tria: Ridurre DEBITO, FLAT TAX COERENTE CON SPESA La crescita rallenta ma il governo non ha alcuna intenzione di adottare una manovra correttiva. Lo ha garantito il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nel corso di una audizione alla Camera. Gli obiettivi principali restano la riduzione del debito e il rilancio degli investimenti. La flat tax verrà realizzata in un quadro ...

Migranti - effetto domino : perché l’accordo tedesco penalizza AusTria e Italia : l’accordo trovato in Germania sulla gestione di Migranti irregolari sta mettendo a dura prova il rapporto tra gli stati dell’Unione. Preoccupato per eventuali respingimenti alla frontiera con la Germania, il premier Austriaco Kurz chiede spiegazioni urgenti a Berlino. Il problema è che l'intesa Merkel-Seehofer è di difficile applicazione. La Germania ha un accordo bilaterale con Vienna ma non con l'Italia. Il rischio è di assistere al ...

Conte : “Parole di Tria? Per Flat tax e reddito cittadinanza tutto il governo vuole tenere i conti in ordine” : “Guardate che non è solo il ministro dell’Economia che ha la premura di tenere i conti in ordine, io per primo e tutti i ministri hanno questa premura”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, risponde durante al conferenza stampa di presentazione del ‘Decreto Dignità‘ a Palazzo Chigi, all’audizione del ministro dell’Economia Giovanni Tria “La Flat tax ci impegnerà in modo particolare e ...

AusTria chiude Brennero dopo accordo-Merkel sui migranti?/ Salvini “meglio così” : Moavero “serve cooperazione” : Migranti, Austria minaccia di chiudere il Brennero dopo l'accordo tra Merkel e Seehofer in Germania: Salvini, "ci guadagniamo noi", mentre Moavero "serve cooperazione rinnovata in Ue"(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 17:39:00 GMT)

ConfindusTria boccia il decreto dignità : "Negativo per le imprese" : Confindustria boccia il 'decreto dignità' , approvato ieri dal Consiglio dei ministri, considerndolo un 'segnale molto negativo per il mondo delle imprese' . Secondo Confindustria, le nuove regole saranno poco utili per il raggiungimento dell'obiettivo dichiarato dal governo, cioè il contrasto alla precarietà. Infatti, il ...

