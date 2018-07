Tria | i conti del governo non tornano | obiettivo 10 miliardi di spesa in meno nel 2019

Tria : no manovre correttive dei conti nel 2018 : Il ministro dell'Economia aggiunge che saranno evitate anche misure che possano peggiorare i saldi della finanza pubblica.Iintanto nuova polemica di Salvini contro il presidente dell'Inps Tito Boeri. 'dice che senza ...

Tria : 'Flat tax a tappe - occhio ai conti. Nessuna manovra bis - il pil rallenta' : A loro risponde il premier Giuseppe Conte, nei panni di pater familias: 'Non è il ministro dell'economia che ha premura per i conti in ordine. Io per primo e tutti i ministri abbiamo questa premura, ...

Conte : “Parole di Tria? Per Flat tax e reddito cittadinanza tutto il governo vuole tenere i conti in ordine” : “Guardate che non è solo il ministro dell’Economia che ha la premura di tenere i conti in ordine, io per primo e tutti i ministri hanno questa premura”. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, risponde durante al conferenza stampa di presentazione del ‘Decreto Dignità‘ a Palazzo Chigi, all’audizione del ministro dell’Economia Giovanni Tria “La Flat tax ci impegnerà in modo particolare e ...

"Danni da continua sfida 5S-Lega" ConfindusTria dichiara la guerra Conte : non siamo contro le aziende : Il decreto dignita' approvato ieri "e' il primo vero atto collegiale del nuovo esecutivo e, anche per questo, e' un segnale molto negativo per il mondo delle imprese". Questo il primo commento di Confindustria sulle decisioni assunte ieri dal Consiglio dei ministri. "Come abbiamo sempre sostenuto -prosegue Confindustria- Segui su affaritaliani.it

Tria : “Nessuna continuità con il mio predecessore Padoan ma non si mandano all’aria i conti” : “Rivendico la continuità rispetto a un pensiero sano e ovvio di chi dice che non si possono far saltare i conti. La discontinuità non si vede sul livello del deficit e sulla spesa dicendo ‘o mandiamo all’aria i conti o non c’è discontinuità’, la discontinuità si vede nell’uso delle risorse e nella composizione delle entrate e delle uscite”. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, accusato da più ...

Più crescita meno debito. Tria non abbandona la strada della continuità : Riduzione del debito e nessun peggioramento del saldo strutturale. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ribadisce la linea di continuità con chi lo ha preceduto. E quando glielo fanno notare glissa, evita di commentare. Durante l'audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato, i

Tria - "Governo unito - nessuno vuole fare saltare conti"/ Mef : "No manovra correttiva. La flat tax..." : Tria, "Governo unito, nessuno vuole fare saltare conti". Il ministro dell'Economia in audizione: "No manovra correttiva. La flat tax? La studierò...".(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 14:12:00 GMT)

Tria : 'Ridurre debito e deficit'. E sbotta : 'Basta parlare di continuità - non sono Padoan' : PATRIMONIALE NON E' IN DISCUSSIONE E IO CONTRARIO 'La patrimoniale non è in discussione nel governo e io non sono favorevole', afferma il ministro dell'Economia. BASTA CON LA STORIA DELLA continuità, ...

ConfindusTria : 'mercati giudicheranno governo'. Cottarelli : 'conti non tornano con contratto' M5S-Lega : ... "La dinamica meno favorevole del Pil si ripercuote sui conti pubblici" e "ora molto dipenderà dalle scelte di politica economica che adotterà il governo riguardo la clausola di salvaguardia, l'...

Riforma Pensioni 2018/ Quota 100 - dubbi sui conti : Tria - “interventi tutti coperti” (ultime notizie) : Riforma Pensioni 2018, ultime notizie sul Governo e la Quota 100: la misura andrà in Legge di Bilancio? I dubbi del ministro Di Maio e viceministro Garavaglia: i calcoli sul mondo Scuola(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 11:10:00 GMT)

Def - via libera alle Camere. Stop aumenti Iva e più flessibilità. Tria : "Prevenire aggravio conti" : ... volto a contrastare le sacche di poverta' presenti in Italia tramite interventi non assistenziali, bensi' tramite l'integrazione nel mercato del lavoro" ha detto ancora il ministro dell'Economia. "...

Produttività e riduzione del deficit. Tria sceglie la continuità con Padoan : [Pubblichiamo l'intervento integrale del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, nell'aula della Camera durante la discussione sul Documento di economia e finanza] Presidente, onorevoli deputati, il Documento di economia e finanza, al quale si riferiscono le risoluzioni oggi in discussione, come p

Def - via alle Camere. Chiesto stop aumenti Iva e più flessibilità. Tria : "Prevenire aggravio conti" : MILANO - Camera e Senato hanno approvato la risoluzione presentata da M5s e Lega al Documento di economia e finanza 2018. Il testo aveva ottenuto il parere favorevole del ministro dell'economia, Giovanni Tria. Alla Camera il documento è passato con 330 voti favorevoli e 242 contrari , quattro gli astenuti, , al Senato i voti favorevoli sono stati 166, quelli contrari 127 e sei gli ...