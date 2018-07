Tria e l' obiettivo ' ambizioso' | nel 2019 10 miliardi di spesa corrente in meno

Tria - i conti del governo non tornano : obiettivo 10 miliardi di spesa in meno nel 2019 : L'obiettivo è «ambizioso», e lo ha riconosciuto lo stesso ministro dell'Economia Giovanni Tria illustrando il programma di politica economica alle commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato. Si tratta di congelare in termini nominali la spesa corrente, interrompendo ...

F1 - GP AusTria 2018 : gara in salita per Sebastian Vettel e la Ferrari. Obiettivo rimonta : Obiettivo rimonta, oggi più che mai. Se in Francia la penalità era arrivata subito al primo giro, stavolta in Austria Sebastian Vettel è stato punito al sabato pomeriggio, per aver danneggiato Carlos Sainz nel corso delle qualifiche. Non è bastata la testimonianza dello spagnolo, che di fatto ha scagionato il tedesco, condannato comunque a partire dalla sesta casella della griglia di partenza. Una penalità forse severa, che in ogni caso rende ...

F1 - GP AusTria 2018 : obiettivo riscatto per Sebastian Vettel e la Ferrari. Ma Spielberg è un feudo Mercedes : Secondo GP consecutivo per il Mondiale di F1, che fa tappa a Spielberg, in Austria. Si riparte dalla Francia e dalla vittoria di Lewis Hamilton, che si è ripreso la vetta del campionato ed ora conduce con 14 punti di vantaggio su un Sebastian Vettel quinto a Le Castellet dopo l’incidente al via con Valtteri Bottas. La lotta per il titolo prosegue ora sul Red Bull Ring, dove non sono ammessi altri errori per il tedesco. PRONTO ...

Governo - Tria : ridurre debito è obiettivo : 8.52 Il Governo intende proseguire sulla strada della riduzione del rapporto debito/Pil:lo ha assicurato,in una lunga intervista al Corriere della Sera, il ministro dell'Economia,Giovanni Tria Il ministro garantisce che nonostante gli impegni annunciati, i conti che il Governo presenterà con la nota di aggiornamento del Def a settembre,"saranno del tutto coerenti con ...

