Trentino-Alto Adige | nubifragio a Moena | strade invase dal fango FOTO

Maltempo - rifugio Taramelli isolato in Trentino Alto Adige : Maltempo, rifugio Taramelli isolato in Trentino Alto Adige Maltempo, rifugio Taramelli isolato in Trentino Alto Adige Continua a leggere L'articolo Maltempo, rifugio Taramelli isolato in Trentino Alto Adige proviene da NewsGo.

Trentino - nubifragio e alluvione : fiume d'acqua a Moena/ Ultime notizie video : 3000 fulmini in Alto Adige : Trentino, nubifragio e alluvione: fiume d'acqua a Moena, video. Ultime notizie: allerta maltempo anche a Milano, sono attesi temporali. Allarme per Seveso e Lambro(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 23:17:00 GMT)

Maltempo - nubifragi in Trentino : Moena allagata. Cinquanta evacuati. Tremila fulmini in Alto Adige : Trentino sotto l'acqua. Violenti nubifragi, con alcune grandinate, ci sono state questo pomeriggio in gran parte della provincia, con allagamenti e smottamenti. La situazione più critica è nelle valli ...

Maltempo - temporali e allagamenti in Trentino Alto Adige : Maltempo, temporali e allagamenti in Trentino Alto Adige Le perturbazioni si sono concentrate su Bolzano e sulle valli di Fiemme e Fassa, dove sono stati registrati venti molto forti e diversi allagamenti. La situazione è monitorata dalla Protezione civile provinciale e per ora non si segnalano danni a ...

Maltempo - temporali e allagamenti in Trentino Alto Adige - : Le perturbazioni si sono concentrate su Bolzano e sulle valli di Fiemme e Fassa, dove sono stati registrati venti molto forti e diversi allagamenti. La situazione è monitorata dalla Protezione civile ...

LAC - Trentino Alto Adige/Südtirol * Lettera al Presidente Dorigatti : ' Le chiediamo di farsi portavoce della correttezza istituzionale ... : Osserviamo soltanto che sarebbe bastato questo a sconsigliare la discussione del ddl se la levatura politica dei proponenti fosse stata appena sufficiente. L'amministrazione provinciale ha sempre ...

Salute : in Trentino Alto Adige aspettativa di vita sopra la media nazionale : L’aspettativa di vita in Trentino Alto Adige è superiore alla media nazionale, secondo i dati dell’Astat, Istituto di statistica della Provincia autonoma di Bolzano. Nel 2016 la speranza di vita in provincia di Bolzano si attesta a 81,1 anni per i maschi (80,6 anni la media nazionale) e 85,9 anni per le femmine (85 la media). “Le differenze tra le varie regioni d’Italia – si legge nello studio – sono ...

Traffico : code su A22 in Trentino Alto Adige : BOLZANO. code e rallentamenti sull'autostrada A22 del Brennero si registrano da metà mattina in Alto Adige, tra il Brennero e Vipiteno. In direzione sud ci sono tre chilometri di coda e in direzione ...

Maltempo Trentino Alto Adige : tornano neve e freddo : Temperature in calo, piove a fondovalle, nevica intorno ai 1.500 metri: questa la situazione in Trentino Alto Adige. In provincia di Bolzano fiocchi bianchi sono caduti attorno ai 1.500 metri dove si registrano temperature prossime allo zero. La colonnina di mercurio è calata anche a fondovalle. A Bolzano e Trento si rilevano 12°C. L'articolo Maltempo Trentino Alto Adige: tornano neve e freddo sembra essere il primo su Meteo Web.

Silvio Berlusconi sarà senatore ad ottobre : pronto un posto in Trentino Alto Adige : Silvio Berlusconi al massimo ad ottobre tornerà in Parlamento, salvo elezioni anticipate. In quel mese qualche senatore di Forza Italia

Trentino-Alto Adige - rinviati a giudizio per i maxi vitalizi l’ex presidente del consiglio regionale e il suo consulente : Rosa Thaler e Günther Tappeiner sono stati rinviati a giudizio per abuso d’ufficio e truffa ai danni della Regione Trentino Alto Adige. Sono loro gli architetti dei vitalizi d’oro, la legge del 2012 che prevedeva una maxi liquidazione da oltre 90 milioni di euro da dividere tra 130 consiglieri delle Province di Trento e Bolzano. Lo scandalo scoppiò solo nel febbraio 2014, quando venne rese nota la lista con le cifre che i politici stavano ...

Lago di Serraia : un luogo fiabesco in Trentino Alto Adige [GALLERY] : 1/5 ...

Fare la mamma è più difficile in Campania - al top il Trentino Alto Adige : Hanno la vita più facile le mamme che vivono nelle province autonome di Bolzano e Treno, mentre è più difficile per quelle residenti in Campania. E' quanto emerge dal rapporto, diffuso oggi in ...