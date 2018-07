Trasporti | Fit | allarme marittimi per divieto stipendio contanti

sportfair

: RT @simonariccio16: Oggi a Firenze Tavola Rotonda: grazie ai partecipanti e ai tanti delegati della Fit e Filca presenti. Mobilità e infras… - AngelucciDanilo : RT @simonariccio16: Oggi a Firenze Tavola Rotonda: grazie ai partecipanti e ai tanti delegati della Fit e Filca presenti. Mobilità e infras… - dancapaolo : RT @simonariccio16: Oggi a Firenze Tavola Rotonda: grazie ai partecipanti e ai tanti delegati della Fit e Filca presenti. Mobilità e infras… - SilvanaAddesa : RT @simonariccio16: Oggi a Firenze Tavola Rotonda: grazie ai partecipanti e ai tanti delegati della Fit e Filca presenti. Mobilità e infras… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Roma, 4 lug. (AdnKronos) – ‘Sta montando, sia tra iche tra gli armatori, l’per ildi pagare loin, che è entrato in vigore il 1 luglio: è urgente che il Governo intervenga”. A riferirlo è la Fit-Cisl, in una nota. ‘Da mesi ‘ prosegue il sindacato – denunciamo come il provvedimento è lodevole nei suoi intenti, ma danneggia enormemente i, specialmente quelli che lavorano su rotte internazionali. Infatti di norma il datore di lavoro anticipa ai dipendenti una parte delloinin modo che loro possano all’occorrenza comprare beni di necessità, come farmaci, e altro anche in località in cui la moneta elettronica non è ben accetta”.” Il 1 luglio il– ricorda la Fit – è entrato in vigore e come sindacato ora riceviamo richieste di ...