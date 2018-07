Traffico di beni archeologici trafugati dall’Italia e rivenduti all’estero | 23 arresti

fanpage

(Di mercoledì 4 luglio 2018) L'organizzazione scoperta dai carabinieri aveva una base in Sicilia dove trafugava tesori grazie ai "tombaroli" ma rivendeva ianche in Germania, Inghilterra e Spagna. I militari del comando Tutela Patrimonio Culturale hanno sequestrati oltre 3mila reperti per un valore di oltre 20 milioni di euro.