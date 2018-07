Trade War e dollaro forte non fermano i mercati emergenti : Natasha Braginsky Mounier, Direttore investimenti azionari di Capital Group, spiega che la politica è sempre uno degli argomenti centrali quando si parla di mercati emergenti, e in questo periodo al centro dell'attenzione troviamo l'America Latina. La vittoria di Maduro in Venezuela non è ...

Mercato NBA – La nuova sfida di Dwight Howard - i Sixers scelgono Chandler : le Trade della notte : Grandi movimenti nel Mercato NBA: dal trasferimento di Howard ai Washington Wizards ai movimenti legati a Chandler e Evans, tutte le trade della notte Il Mercato NBA non è solo legato a LeBron James e DeMarcus Cousins, sono di fondamentale importanza anche i colpi che servono a puntellare la rosa. Lo sanno i Washington Wizards che hanno deciso di puntare forte su Dwight Howard, sostituto di Gortat spedito ai Clippers. ‘Superman’ si è ...

The European Stocks Caught in the Crossfire of Trump's Trade War : Daimler and BMW, the world's two biggest makers of luxury cars, both have their largest sport utility vehicle factories in the U.S. BMW is the biggest U.S. car exporter by market value, with $10 ...

Il Pd dopo le amministrative e i timori sulla Trade war. Le notizie del giorno - in breve : Le notizie per cui la Casa Bianca starebbe preparando nuove misure per limitare gli investimenti cinesi nelle tecnologie strategiche americane ha fatto crollare le Borse in tutto il mondo, specie i ...

Mercato NBA - Trade tra Brooklyn e Charlotte : Howard vicino ai Nets : Brooklyn e Charlotte preparano una trade che cambierà gli scenari sotto canestro per le due franchigie: i dettagli dell’affare Brooklyn e Charlotte stanno lavorando ad una trade che potrebbe concretizzarsi nelle prossime ore. Secondo Espn, sul piatto della bilancia ci sarebbe Dwight Howard, il quale potrebbe essere scambiato con Mozgov. Una mossa interessante per i Nets che, acquisendo il contratto di Howard in scadenza nel 2019, ...

Verso Trade War a tutto campo : le armi economiche - e non solo - in mano a Usa e Cina : Escalation delle tensioni commerciali tra Usa e Cina dopo il botta e risposta di ieri. Trump ha deciso di tirare nuovamente la corda e ha in serbo altri dazi che potrebbero rendere le tensioni ancora ...

Société Générale : vende quota in Self Trade Bank a Warburg Pincus : Parigi, 5 giu. (AdnKronos) – La Société Générale vende l’intera quota della banca online spagnola Self Trade Bank detenuta dalla propria controllata Boursorama al fondo di investimento Usa Warburg Pincus. Lo rende noto l’istituto bancario francese. Il perfezionamento dell’operazione è atteso entro la fine dell’anno. L'articolo Société Générale: vende quota in Self Trade Bank a Warburg Pincus sembra essere il primo ...

Tutti hanno una strategia per sopravvivere alla Trade War - tranne l’Europa : Roma. La Cina è riuscita a deflettere almeno temporaneamente il colpo della guerra commerciale con gli Stati Uniti. Altri paesi, come la Corea del sud e l’Australia, hanno ottenuto dall’Amministrazione Trump generose esenzioni. Altri ancora, come il Giappone, sono pronti a combattere le tariffe trum