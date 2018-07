Tour de France 2018 | i giovani emergenti per la classifica generale Egan Bernal e David

Tour de France 2018 : Francia - un lungo digiuno di 33 anni. Sarà l’anno buono per trovare l’erede di Hinault? : Edizione numero 105 per il Tour de France che si appresta a partire sabato 7 luglio dalla Vandea. I padroni di casa vogliono sfatare un tabù che ormai va avanti da fin troppo tempo: un lunghissimo digiuno di 33 anni per la Francia che non riesce a vincere la corsa a tappe di casa dal lontanissimo 1985 quando Bernard Hinault andò a prendersi la quinta ed ultima delle sue Maglie Gialle in quel di Parigi. La nazione di casa è ovviamente il Paese ...

Tour de France 2018 - i favoriti. Ecco la griglia di partenza : Come già il Giro, anche il Tour de France 2018 si corre per la prima volta con squadre di otto corridori, uno in meno rispetto al recente passato: saranno così 176 i corridori al via, per un totale di ...

Tour de France 2018 : Vincenzo Nibali - obiettivo podio. Nessuno è completo come lo Squalo. E su questo percorso… : Ogni volta che si appiccica un numero sulla schiena lo fa per vincere, ogni volta che monta in sella punta al bersaglio grosso, ogni volta che si presenta in gara vuole dare spettacolo e fare la differenza mettendo in strada tutta la sua classe proverbiale, il suo estro infinito, la sua fantasia sbarazzina, il suo talento sopraffino. Vincenzo Nibali sarà assoluto protagonista al Tour de France che scatterà sabato 7 luglio dalla Vandea: da vero ...

Equitazione - Longines Global Champions Tour 2018 : Alberto Zorzi e Lorenzo De Luca in cerca di gloria a Parigi - ma il plotone francese fa paura : Dieci cavalieri pronti a far suonare la Marsigliese. La Francia si presenta con una pattuglia nutrita e formidabile in occasione della tappa di Parigi, decimo appuntamento del Longines Global Champions Tour 2018, che andrà in scena tra giovedì 5 e sabato 7 luglio. Kevin Staut, Roger-Yves Bost e Simon Delestre saranno i punti di riferimento di una squadra di altissimo spessore tecnico, intenta ad esaltarsi davanti al pubblico di casa con la ...

Tour de France 2018 : gli italiani al via saranno 13 - così pochi solo nel 2016 : È ormai definita la starting list del Tour de France 2018. [VIDEO] A due giorni dalla presentazione delle squadre di giovedì 5 luglio, primo atto ufficiale in vista del via di sabato, tutti i team hanno annunciato i corridori scelti. In virtù delle nuove regole entrate in vigore all’inizio della stagione le squadre saranno composte da soli otto corridori, anziché i nove che si potevano schierare fino alla passata edizione. Le formazioni saranno ...

Tour de France 2018 : gli scalatori. Tantissimi nomi a caccia di un piazzamento tra i migliori : Mancano ancora pochi giorni al via del Tour de France 2018. Con i pochi chilometri dedicati alla cronometro individuale, l’edizione corrente si rivela una grande occasione per gli scalatori puri. Di conseguenza, tanti uomini di montagna hanno voluto rispondere presente all’appello per contrastare il dominio di Chris Froome alla Grande Boucle. In ottica graduatoria generale, Nairo Quintana è tra i principali favoriti per la conquista ...

Perché Chris Froome può correre il Tour de France : L'ennesima storia di doping e ciclismo, che andava avanti da mesi e riguardava il più forte ciclista da corse a tappe in attività, è finita in modo discusso e rocambolesco

Tour de France 2018 : la squadra di Vincenzo Nibali. Una Bahrein Merida equilibrata - ma sarà all’altezza di Sky e Movistar? : Al Tour de France 2018 la Bahrein Merida correrà tutta in supporto a Vincenzo Nibali, che proverà a ripetere l’impresa del 2014 e conquistare la seconda Grande Boucle della carriera. Lo Squalo partirà tra i grandi favoriti per la conquista della maglia gialla, vista la sua esperienza e le sue qualità su tutti i terreni. In un Grande Giro conta però tanto anche la squadra. Andiamo quindi ad analizzare la Bahrein Merida per questo Tour de France ...

Tour de France 2018 : tutte le salite e le montagne da scalare. Alpe d’Huez - Tourmalet - Aubisque e diverse novità : Il percorso del Tour de France 2018 sarà ricco di grandi salite, con gli organizzatori che hanno scelto di includere montagne storiche ed unirle a diverse ascese inedite, che potrebbero regalare sorprese. In totale saranno 53 i GPM che dovranno affrontare i corridori attraverso le 21 tappe di questa edizione. Andiamo quindi a scoprire quali saranno le salite protagoniste del Tour de France 2018. Partiamo dalle classiche e iniziamo di diritto ...

Tour de France 2018 - la guida per arrivare preparati : Sul nostro sito e sulla nostra app potrete seguire la diretta integrale delle 21 tappe, la cronaca, gli approfondimenti, i video e tutte le classifiche. Froome: "Enorme sollievo, pronto per Tour de ...

Tour de France 2018 : su che canale vederlo in tv? Gli appuntamenti su RAI ed Eurosport : Tutto pronto per l’edizione numero 105 del Tour de France: sabato prossimo, il 7 di luglio, scatta dalla Vandea la Grande Boucle. Un percorso davvero molto spettacolare quello previsto quest’anno: salite, pochi chilometri a cronometro e tante frazioni miste che vedranno i corridori all’attacco a caccia della Maglia Gialla. Andiamo a scoprire come seguire in TV la più importante delle corse a tappe. Rai 3 è il canale ...

Tour de France 2018 : i grandi favoriti a confronto. Salita - cronometro - discesa…Chi è il migliore? : Tutto pronto per la grande sfida per la Maglia Gialla: scatta sabato 7 luglio dalla Vandea il Tour de France 2018. Abbiamo provato ad individuare i cinque grandi favoriti della Grande Boucle: andiamo a vedere, per ognuno, punti deboli e punti di forza (ovviamente sono dati soggettivi, che facilmente potrebbero essere smentiti dalle varie circostanze in corsa). CHRIS FROOME Salita: 9 Discesa: 8 cronometro: 10 Intelligenza tattica: 8 Pavé: ...