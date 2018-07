Toscani | “Salvini? Manca di umanità | è un vecchio Fico? Non la pensa come il leghista ma

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 luglio 2018)? Questa suanza di visione dell’mi fa veramente paura. Per me luidi. Ha preso il 17% di voti? Cosa vuol dire? Anche Mussolini ha preso tanti voti e poi quella percentuale non è la maggioranza”. Così a In Onda (La7) il fotografo Olivierocritica la politica migratoria del ministro dell’Interno. E rincara:ha una mentalità vecchia quando dice che i migranti devono tornare a casa loro. Invece devono lavorare,gli immigrati seri. Salvini è un. Non fa altro che incutere paura all’. E’ vigliaccheria pura questa. Le immagini dei bambini morti al largo delle coste libiche? Vanno mostrate. Vi rendete conto di quello che sta succedendo perché Salvini dice che non bisogna aiutare questa gente? Qua siamo in un Paese di pazzi” – continua – “Io non sono un collaborazionista,tutti quelli che non dicono niente. ...