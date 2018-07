Torino | per il centrocampo la nuova pista è l' italo-argentino Battaglia

Olimpiadi Invernali 2026 : Milano - Torino - Cortina presentano i dossier. Chi sarà la candidata per l’Italia? I punti cruciali dei fascicoli : L’Italia è in piena corsa per organizzare le Olimpiadi Invernali 2026 ma il CONI deve decidere ancora quale città candidare ufficialmente. L’ente sovrano dello sport azzurro ha ricevuto i dossier delle tre città in lizza e la scelta ufficiale dovrebbe arrivare entro il 10 luglio. Scopriamo qualcosa in più sui vari fascicoli. Milano – Il capoluogo meneghino sembra essere il grande favorito della vigilia. Il sindaco Giuseppe Sala ...

Calciomercato Torino - è fatta per Izzo : 8 milioni più 2 di bonus : Nuovo rinforzo in difesa per il Torino di Walter Mazzarri, che prende Armando Izzo dal Genoa. La trattativa, già impostata nelle scorse ore, si è chiusa dopo l'ok al trasferimento dello stesso Izzo, ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - da follia a possibile colpo. I media spagnoli : “Andrà a Torino per 100 milioni di euro” : Quella che sembrava una semplice suggestione da estate di calciomercato, potrebbe diventare realtà: Cristiano Ronaldo alla Juventus. Dalla Spagna le conferme si rincorrono, dopo la prima indiscrezione lanciata da Marca in copertina. Ora a rilanciare la notizia di un’operazione già in dirittura d’arrivo e un altro quotidiano iberico, As, secondo cui il Real Madrid avrebbe accettato un’offerta da 100 milioni di euro del club bianconero ...

Torino : trovato morto escursionista 33enne disperso da domenica : I tecnici del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS Piemonte) hanno rinvenuto nella tarda mattinata di oggi il corpo senza vita dell’escursionista che risultava disperso da domenica scorsa tra le montagne delle Valli di Lanzo in provincia di Torino. Il 33ennei trovava a una quota di 2400 metri circa al fondo di un canale, a valle del sentiero che dal Lago di Malciaussia conduce al Rifugio Tazzetti, Comune di Usseglio ...

Antifascista di Torino in carcere perché mancano braccialetti elettronici. Madre indice sciopero della fame : Luisella Piazza, Madre di Nicolò Mirandola, l'Antifascista torinese in carcere perché giudicato colpevole di concorso morale per i disordini contro Casa Pound del 22 febbraio, ha indetto uno sciopero della fame per protestare contro la decisione del gip di tenere il figlio in cella, nonostante potesse beneficiare della libertà con bracciale elettronico.Continua a leggere

Videoslot illegali disattivate con un click - truffa da 90.000 euro scoperta a Torino : Agenzia Vista, Bastava un semplice click con un telecomando a distanza per disattivare le Videoslot illegali in caso di un controllo delle forze dell'ordine. L'ingegnoso trucco è stato escogitato dal ...

Torino - accordo per Izzo : Torino - Arriva il primo colpo del Toro. I granata infatti - con un'accelerata notevole, tale da spiazzare il Sassuolo che aveva in mano il giocatore - hanno chiuso con il Genoa per Armando Izzo , 26 ...

Torino - temporale allaga un sottopasso : operaio muore annegato : L'uomo è rimasto bloccato nella sua auto tra Feletto e Rivarolo, mentre stava tornando a casa dal lavoro

Ordina la cena per il fidanzato e scopre il tradimento grazie al fatTorino : Ordina del cibo da asporto, ma mai avrebbe potuto pensare che questo potesse mettere in crisi la sua storia d'amore. Kayla Speer, 23enne originaria di West Burlington, in Iowa (USA), ha...

Torino : morto Don Carlo Carlevaris - il prete operaio. Lavorava in fabbrica e diceva messa : Don Carlo Carlevaris è stato uno dei primi preti operai italiani: oltre a lavorare in fabbrica diceva messa e operava per una chiesa povera e vicina ai lavoratori.Continua a leggere

Torino - non ci sono braccialetti elettronici : Niccolò resta in carcere. La madre in sciopero della fame : “Caso sempre più comune” : “Dall’11 giugno mio figlio dovrebbe essere a casa agli arresti domiciliari, ma si trova ancora in carcere perché mancano i braccialetti elettronici”. Luisella Piazza è la madre di Nicolò Mirandola, un giovane falegname arrestato per “concorso morale” per il corteo contro il comizio di Casapound del 22 febbraio a Torino. Ha iniziato oggi uno sciopero della fame di fronte al carcere delle Vallette dove suo figlio è detenuto dal 29 di marzo. Tre ...

Torino - profugo picchiato e insultato : “Perché sei qui - sporco negro?” : Un profugo del Darfur è stato insultato, picchiato e minacciato con un coltello da due italiani, uno dei quali è stato arrestato.Continua a leggere