Torino | Izzo | Qui perché il calcio è gioia e passione pura

Calciomercato Torino - arriva Izzo : “sono molto felice” : E’ il difensore Armando Izzo il primo acquisto del Torino . Il giocatore è sbarcato questa mattina all’aeroporto di Caselle per sostenere le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club granata. Al Genoa, dove ha disputato le ultime stagioni, dovrebbe andare una cifra di circa 10 milioni di euro “Sono felice, emozionato e carico”, dice al suo arrivo all’aeroporto il giocatore, che in granata ...

Calciomercato Torino - dopo Izzo si tenta il colpaccio a centrocampo : ex Juve in arrivo? : Calciomercato Torino – dopo la trattativa saltata per l’esterno Bruno Peres, il Torino ha deciso di chiudere alcune trattative, è fatta per il centrale del Genoa Armando Izzo, operazione da 10 milioni di euro. Ma la mossa importante nelle ultime ore è quella per il centrocampo, secondo quanto riporta la ‘rosea’ per la mediana l’obiettivo è Roberto Pereyra del Watford con un passato alla Juventus. Si tratta di ...