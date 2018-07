Torino | ecco Izzo | ' felice e emozionato'

Rivoluzione Torino - Mazzarri ordina e Petrachi esegue : ecco gli uomini per il 3-5-2 e Ljajic… : Walter Mazzarri si appresta a cambiar volto al suo Torino, partendo dal modulo tattico ma anche dal calciomercato granata Il Torino di Walter Mazzarri si appresta a cambiare volto. E’ ben noto che nella passata stagione il tecnico ha ereditato una squadra costruita da Mihajlovic, adattandosi dunque anche tatticamente alla rosa che aveva a disposizione. Adesso però, Mazzarri si è detto pronto a dare la sua impronta sulla squadra, ...

Calciomercato Torino - ecco la decisione definitiva di Bruno Peres : Calciomercato Torino – Non decolla il Calciomercato del Torino, anche alcune trattative che sembravano ormai in fase di chiusura rischiano di complicarsi clamorosamente. Una di queste è sicuramente quella che riguarda il terzino destro Bruno Peres, accordo raggiunto con la Roma, anche il brasiliano inizialmente aveva dato l’ok al trasferimento, poi il dietrofront. Nelle ultime ore il presidente Cairo ha incontrato il calciatore ...

Juventus - Emre Can è arrivato a Torino : ecco la prima FOTO del tedesco : Emre Can è arrivato a Torino per sostenere le visite mediche con la Juventus, dopodiché firmerà il nuovo contratto con il club bianconero Emre Can è arrivato a Torino, il centrocampista tedesco è atterrato all’aeroporto di Caselle per svolgere in giornata le visite mediche con la Juventus. Un viaggio programmato da tempo per compiere l’ultimo step prima dell’ufficialità del suo trasferimento in bianconero, che avverrà dopo i ...

Calciomercato Torino - arrivano conferme : ecco la ‘spalla’ di Belotti : Calciomercato Torino – Era l’11 gennaio e su CalcioWeb avevamo lanciato la notizia del forte interesse del Torino per l’attaccante Simone Zaza, adesso arrivano nuove importante conferme. L’intenzione di Mazzarri di schierarsi con il 3-5-2 ha spinto la dirigenza granata a muoversi sul mercato con l’obiettivo di reperire sul mercato una spalla di Belotti, un calciatore simile al Gallo, attaccanti come Iago Falque o ...

Calciomercato Torino - ecco il difensore per Walter Mazzarri : Calciomercato Torino – Il Torino è attivissimo per la prossima stagione, la dirigenza ed il tecnico Walter Mazzarri stanno programmando le mosse per il campionato con l’obiettivo di non commettere gli errori del passato. Dopo l’arrivo di Bruno Peres si sta per definire un’altra trattativa, individuata la spalla di N’Koulou, si tratta di Lucas Verissimo, accordo raggiunto con il calciatore nelle ultime ore nonostante ...

Basket - Pozzecco e Torino : un primo accordo : Torino - E alla fine Torino si buttò nel Poz, o meglio sul Poz. Tanto che c'è chi giura di averlo visto aggirarsi per la città già giovedì sera, partito dopo il pranzo di fine stagione in Fortitudo ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Torino - quattro super colpi per Mazzarri : ecco come cambia l’11 - squadra fortissima [NOMI - FOTO e DETTAGLI] : Calciomercato Torino – Il Torino fa sul serio sul Calciomercato, dopo qualche giorno di valutazioni la dirigenza granata ha deciso di scatenarsi, sono in arrivo importanti innesti da consegnare al tecnico Walter Mazzarri. In porta assalto del Napoli per Sirigu ma alla fine dovrebbe rimanere in granata. Per la difesa con Nkoulou e Lyanco ci sarà Lucas Verissimo, importante investimento del Torino per il brasiliano. Per il centrocampo è ...

Bilderberg - il meeting a Torino : da Elkann alla Gruber - ecco i membri italiani : 'L'euro sta distruggendo l'Europa' 'Il Bilderberg si occupa di acquisire conoscenze, promuovere la comprensione e facilitare lo scambio di opinioni sui problemi principali che affliggono il mondo. ...

Svelata la sede del Bilderberg : ecco dove sarà vertice segreto a Torino : I grillini che governano la città piemontese, infatti, sono sempre stati critici nei confronti di questo meeting che ha tutti i crismi della segretezza e che riunisce i poteri forti del mondo. Su ...

Club Bilderberg arriva a Torino. Ecco chi paga l'incontro segreto : Come ogni anno arriva puntuale. Il Club Bilderberg, il gruppo più chiacchierato del mondo, fonte legittime domande inevase sulla segretezza dei suoi incontri, si riunirà ancora. Questa volta nessun hotel all'estero, ma una location (ancora segreta) nella città grillina di Torino. Qui 128 invitati al Club esclusivo parleranno di populismo, Russia, post verità e libero commercio.C'è pure un cardinaleNel sito ufficiale del Bilerberg sono stati ...

Emre Can alla Juventus / Ecco quando è previsto l'arrivo del centrocampista a Torino per le visite mediche : Emre Can alla Juventus, tutto fatto, contratto di 4 anni: ora visite mediche e firma. Primo importante colpo della società di corso Galileo Ferraris per la prossima stagione(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 16:21:00 GMT)

Calciomercato Torino - i progetti di Cairo : “ecco le nostre mosse per rafforzare la squadra” : Torino, il presidente Urbano Cairo ha parlato delle prossime mosse di Calciomercato in vista della calda estate che attende il club granata “Credo sia importante per noi ora fare il punto sulla rosa che abbiamo e poi fare gli interventi giusti per costruire una squadra che parta con il piede giusto l’anno prossimo”. Sono le parole del presidente del Torino, Urbano Cairo sulla strategia del prossimo mercato. “Forse ci ...

Torino - ecco il nuovo sito del Museo Egizio : tutti i 3300 reperti messi online per visitatori e scienziati : Dalle statue agli oggetti più piccoli, immagini, schede e ricostruzioni in 3D. Il direttore Greco: "Prossimo passo le visite virtuali"

Trapianto di reni con paziente cosciente a Torino : ecco cosa è accaduto : Nefrologia, chirurgia e anestesia. Tre branche complicate della medicina che per un Trapianto di reni effettuato a Torino hanno dovuto prodursi nel massimo sforzo. Una necessità derivante dal dover trattare un caso molto spinoso, per il quale si sapeva che sarebbe stato necessario intervenire con la massima cautela. Il paziente in questione, un quarantenne, non era nelle condizioni di poter affrontare un'operazione che prevedesse l'anestesia ...