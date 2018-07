Toghe in politica | sentenza Consulta sul caso Emiliano | “E’ legittimo il divieto di

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Èilalledi partecipare alla vita. Lo ha stabilito la Corte costituzionale pronunciandosi suldi Michele, il governatore della Puglia – che prima di entrare infaceva il pm – finito sotto processo disciplinare davanti al Csm proprio per essere stato in passato segretario e presidente del Pd pugliese. Laha giudicato “non fondate” le questioni di legittimità costituzionale riguardanti l’illecito disciplinare che vieta ai magistrati di iscriversi o partecipare in modo “sistematico e continuativo” alle attività dei partiti politici. La procura generale della Cassazione aveva chiesto perla condanna all’ammonimento, la sanzione più lieve, ma il processo era stato sospeso in attesa della decisione della, alla quale si era appellata la Sezione disciplinare del ...