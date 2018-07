Toccasana per memoria e batteria di Huawei P9 Lite TIM l’ultimissimo aggiornamento B369

optimaitalia

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Davvero inaspettati ed interessanti i primi riscontri che abbiamo ottenuto in queste ore per il cosiddettoP9TIM, smartphone brandizzato estremamente popolare qui in Italia e che, come vi ho anticipato nella giornata di ieri, da alcune ore a questa parte sta ricevendo l'. Nonostante per questo device siano praticamente nulle le speranze di poter toccare con mano Android Oreo e parte delle funzioni legate all'interfaccia EMUI, ci sono patch come quella di cui sto per parlarvi oggi in grado di fare la differenza per il pubblico.In verità le prime segnalazioni riguardanti la disponibilità del nuovoperP9TIM sono giunte a cavallo dello scorso weekend e l'inizio della settimana, ragion per cui alcuni possessori del device hanno deciso di sbilanciarsi già sotto questo punto di vista. Prestazioni e fluidità decisamente migliorate, ...