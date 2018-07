Tir travolge una macchina lungo la statale del Tonale | 4 morti e un ferito grave

Bergamo - Tir travolge un’auto sulla statale 42 : quattro morti : Bergamo, Tir travolge un’auto sulla statale 42: quattro morti Bergamo, Tir travolge un’auto sulla statale 42: quattro morti Continua a leggere L'articolo Bergamo, Tir travolge un’auto sulla statale 42: quattro morti proviene da NewsGo.

Tir finsice nella scarpata e travolge le auto : 4 morti. Distrutta un'intera famiglia : Quattro persone sono morte in un incidente stradale alle 10 di questa mattina ad Albano Sant'Alessandro , sulla statale 42 del Tonale in provincia di Bergamo . Sul posto tre ambulanze e l'elicottero ...

Tir finsice nella scarpata e travolge le auto : 4 morti : Quattro persone sono morte in un incidente stradale alle 10 di questa mattina ad Albano Sant'Alessandro, sulla statale 42 del Tonale in provincia di Bergamo: l'intervento dei mezzi di...

Bergamo - Tir travolge un’auto sulla statale 42 : quattro morti : Bergamo, Tir travolge un’auto sulla statale 42: quattro morti Bergamo, Tir travolge un’auto sulla statale 42: quattro morti Continua a leggere L'articolo Bergamo, Tir travolge un’auto sulla statale 42: quattro morti proviene da NewsGo.

Tiro con l’arco - Coppa del Mondo Salt Lake City 2018 : Mauro Nespoli in trionfo! L’azzurro travolge Wijler in finale e conquista il successo : Trionfo straordinario di Mauro Nespoli nella terza tappa stagionale della Coppa del Mondo di Tiro con l’arco. A Salt Lake City il 30enne lombardo ha conquistato il successo nell’arco olimpico individuale dopo aver battuto in finale l’olandese Steve Wijler con il netto punteggio di 6-2. Grazie a questo risultato L’azzurro ottiene anche il pass diretto per le Finali di Samsun (Turchia) del prossimo settembre. Nespoli è arrivato a questa ...

Mestre - spaventoso schianto in tangenziale : Tir travolge tre auto - un morto e 10 feriti : spaventoso incidente a Mestre, 10 persone ferite ed una deceduta . I Vigili del fuoco sono intervenuti in forze con i sanitari per prestare soccorso alle persone rimaste coinvolte in un spaventoso ...

Ivrea. Treno travolge Tir a passaggio a livello - 2 morti : Ivrea. Treno travolge tir a passaggio a livello, 2 morti – E’ di almeno due morti e una ventina di feriti, tre dei quali gravi, il bilancio della sciagura ferroviaria della notte scorsa in Piemonte in cui un Treno e un Tir si sono scontrati a Caluso, lungo la linea Torino-Ivrea. A perdere la vita sono stati il macchinista del convoglio, il 61enne Roberto Madau, e il 64enne romeno Stefan Aureliana che conduceva il mezzo di scorta ...

Treno travolge Tir sui binari e deraglia. Due morti e 20 feriti a Caluso : Il grave incidente sulla linea ferroviaria Torino-Ivrea. Tre vagoni usciti dai binari. Deceduti il macchinista e un addetto scorta del camion. Una passeggera ferita: "Ho temuto di morire"

Caluso - schianto sulla linea ferroviaria : treno travolge Tir. 2 morti e 18 feriti : Nella tarda serata di ieri alle 23.20 circa, a Caluso, sulla linea ferroviaria tra Torino e Ivrea, un treno regionale ha incrociato e travolto un tir che aveva oltrepassato la barriera di arresto del ...

Incidente sulla Torino-Ivrea - treno travolge Tir : 2 morti. FOTO : Incidente sulla Torino-Ivrea, treno travolge tir: 2 morti. FOTO Lo schianto è avvenuto intorno alle 23.20 all’altezza del comune di Caluso, dove un convoglio regionale ha travolto un mezzo pesante fermo sui binari all’altezza di un passaggio a livello. Tre delle carrozze sono deragliate e il macchinista è deceduto sul ...