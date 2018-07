Tir incastrato in una via vicino al centro | serve l' autogru

corrieredellumbria.corr

: - noixvoi24 : - vastowebnews : Un altro tir incastrato al sottopasso della ferrovia di San Salvo Marina, ferito l'autista. Le foto - TermoliOnLine : Un altro tir incastrato al sottopasso della ferrovia di San Salvo Marina. Le foto -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Un autoarticolato è rimastoin via Tassi, zona Elce a Perugia, nella serata del 3 luglio. La via era stata imboccata contromano. Per togliere il mezzo dalla scomoda posizione è intervenuta ...