Dramma in casa. La 78enne leggenda della musica americana piange la morte di Craig Raymond, primogenito trovato senza vita nella sua casa di Studio City, in California. 59enne, Craig si sarebbe, sparandosi un colpo in testa. A riportare la notizia il sito TMZ, solitamente molto attendibile.Craig, da tempo agente immobiliare, è nato dalla relazione tra, all'epoca 18enne, e il sassofonista Raymond Hill, ma fu di fatto Ikea crescerlo. Non si conoscono i motivi del suicidio.ha appreso la notizia a Parigi, mentre si stava recando ad una sfilata della Fashion Week. Non ha voluto rilasciare dichiarazioni. Due anni dopo la nascita di Craig, la cantante divenne un'altra volta madre grazie alla nascita di Ronniedi Ike.