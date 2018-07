TIM lavora alla nuova app MyTIM e Vodafone rilascia MyVodafone 10 con una nuova grafica

Porto Civitavecchia - Enel cerca nuovi operatori per scaricare carbone : 300 lavoratori in sciopero per una setTIMana : Nell'ambito di quella politica, c'era anche la garanzia di lavoro per le maestranze locali. "È dalla fine dell'800 " ricorda Enrico Luciani, presidente della Compagnia Portuale di Civitavecchia " che ...

Riforma pensioni 2018/ I lavoratori precoci incontrano Salvini (ulTIMe notizie) : Riforma pensioni 2018, ultime notizie. I lavoratori precoci a Pontida incontrano Matteo Salvini. Tutte le novità e le news sui principali temi previdenziali(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 11:19:00 GMT)

Licenziamento illegitTIMo : quali tutele per i lavoratori : Prima di delineare l’iter che il lavoratore deve seguire in caso di Licenziamento illegittimo, è bene fare la distinzione tra Licenziamento legittimo e Licenziamento illegittimo. Licenziamento: distinzioni Per Licenziamento si intende l’atto con il quale il datore di lavoro unilateralmente fa cessare il rapporto di lavoro. Nel caso in cui sia il lavoratore a scegliere di recedere, l’atto prende il nome di dimissioni. La legge indica in quali ...

"Lavorare per vivere" - Milano commemora le vitTIMe sul lavoro : Milano , askanews, - Nel 2017 in Italia ci sono stati 1.029 decessi sul lavoro, più 286 nei primi 4 mesi del 2018. Quello delle morti bianche è un fenomeno che, tra alti e bassi, non trova soluzione; ...

Striscia La Notizia : "Flavio Insinna vitTIMa? La Rai non ha mai difeso le maestranze che hanno lavorato con lui" : Le dichiarazioni del direttore di Rai1, Angelo Teodoli, rilasciate a 'Il Giornale' su Flavio Insinna, neo padrone di casa de 'L'Eredità' dopo l'addio di Carlo Conti a la scomparsa del compianto Fabrizio Frizzi, hanno sollevato una serie di discussioni sul web e tra gli addetti ai lavori.prosegui la letturaStriscia La Notizia: "Flavio Insinna vittima? La Rai non ha mai difeso le maestranze che hanno lavorato con lui" pubblicato su ...

TIM - lavoratori approvano l’accordo su contratto di solidarietà e prepensionamenti : I lavoratori di Tim, nelle assemblee che si sono svolte tra il 12 e il 18 giugno in tutta Italia, hanno approvato l’accordo sottoscritto da Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil. La consultazione, riportano i sindacati, ha visto un grandissimo riscontro partecipativo (16.947 votanti) e in 15.650 hanno votato a favore, 671 sono stati i contrari e 626 gli astenuti. “Un risultato che premia e riconosce l’impegno e la responsabilità del sindacato ...

Rider - la bozza del decreto dignità : “Saranno considerati lavoratori subordinati. Divieto di paga a cotTIMo” : Dovranno essere inquadrati come “prestatori di lavoro subordinato” e avranno diritto anche a una “indennità mensile di disponibilità“. Nonché, “in proporzione alla retribuzione e all’indennità di disponibilità“, a malattia, ferie e maternità secondo le disposizioni sul lavoro intermittente. Lo prevede una bozza – pubblicata dal Sole 24 Ore – del decreto cosiddetto “di dignità” che ...

Licenziamento lavoratore inabile : legitTIMo se altera l’organizzazione aziendale : legittimo il Licenziamento di un dipendente affetto da grave patologia che lo rende inabile al lavoro se l’azienda si trova nell’impossibilità organizzativa di adibirlo a mansioni compatibili con il suo stato fisico. Lo ha precisato la Cassazione con sentenza n. 8419 pubblicata il 5 aprile scorso. Secondo la Suprema Corte è giustificato il Licenziamento del dipendente impossibilitato a svolgere la mansione assegnata causa infermità permanente, ...

TIM - accordo nella notte : in salvo 2.500 lavoratori campani : La fumata bianca è arrivata alle 3.30 di notte. Scongiurata la Cigs per 29.736 dipendenti della Tim e evitata l'uscita senza alcun tipo di paracadute di 4.600 persone considerate esuberi. Lasceranno ...

TIM - ACCORDO PER 30MILA LAVORATORI/ Contratti di solidarietà e prepensionamenti : i termini dell'intesa : Tim, ACCORDO per 30 mila LAVORATORI: niente cassa integrazione per i dipendenti a rischio, via a Contratti di solidarietà e prepensionamenti al posto degli esuberi(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 19:25:00 GMT)