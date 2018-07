THE HANDMAID' S TALE - Che succede dopo il parto?

THE HANDMAID'S TALE - Recensione 2x11 "Holly" : Finalmente il momento tanto atteso è arrivato a due episodi dalla conclusione della seconda stagione di The HANDMAID'S TALE, in una puntata ruotante attorno a questo evento fondamenTALE ed estremamente decisivo per il percorso di June. Il titolo dell'episodio non è altro che il nome della madre di June, "Holly", utilizzato per la piccola neonata che accompagnerà la vita della nostra protagonista. Diretto da Daina Reed e scritto dagli showrunner ...

THE Handmaid's Tale - il cameo di Oprah Winfrey : il video : Anche nel distopico mondo di Gilead i mass media hanno una regina e si chiama Oprah Winfrey: proprio oggi giovedì 28 giugno arriva in Italia l'undicesima episodio di The Handmaid's Tale, in esclusiva ...

Ben ritrovati con l'anteprima dell'undicesimo episodio della seconda stagione di The HANDMAID'S TALE, in arrivo quest'oggi su Hulu. L'episodio si intitola "Holly" e riprende la vicenda dallo sconvolgente finale della puntata precedente, che ha visto June sola e isolata in un luogo sperduto dopo il suo breve ricongiungimento con Hannah. Cominciamo con la sinossi:"Offred ...

THE HANDMAID'S TALE - Recensione 2x10 "THE Last Ceremony" : A tre episodi dalla conclusione della sua seconda stagione, The HANDMAID'S TALE tira fuori un altro episodio ricco di emozioni, potenti e contrastanti, che sfociano di nuovo in un esito più incerto che mai. "The Last Ceremony" rimette di nuovo tutto in discussione, portando dei momenti inaspettati, uno su tutti, all'interno del percorso della sfortunatissima June. La regia rimane a Jeremy Podeswa, mentre la sceneggiatura viene affidata a Yahlin ...

Ben ritrovati con l'anteprima del decimo episodio della seconda stagione di The HANDMAID'S TALE, in arrivo oggi su Hulu. L'episodio si intitola "The Last Ceremony", facendo presagire che l'atteso momento sta per arrivare, ma sarà accompagnato da fasi tese e sorprendenti, almeno per June. Cominciamo con la sinossi:"Una frustrata Serena diventa disperata. Il Comandante prova a ...

THE HANDMAID'S TALE - Recensione 2x09 "Smart Power" : Le cose iniziano a muoversi nel mondo di The HANDMAID'S TALE, grazie a un episodio che esplora come la realtà di Gilead è vista dal mondo esterno e come non sempre le ingiustizie sono completamente taciute. "Smart Power" si sviluppa in modo intelligente, come da titolo, ma di certo non per chi si aspettava che le proprie azioni restassero impunite e gettate nel dimenticatoio, piuttosto succede a favore di chi subisce quest'oppressione così ...

Ben ritrovati con l'anteprima del nono episodio della seconda stagione di The HANDMAID'S TALE, in arrivo quest'oggi su Hulu. L'episodio si intitola "Smart Power" e vedrà i Waterford condurre un importante viaggio, che li porterà più vicini a due personaggi che si trovano a Little America, fra qualche Tentazione e un forte senso di colpa. Cominciamo con la sinossi:"I Waterford ...

THE HANDMAID'S TALE - Recensione 2x08 "Women's Work" : A seguito di una serie di cambiamenti, riunioni e momenti efficaci portati dal capitolo precedente, nell'ottavo episodio ribalziamo subito negli abissi di Gilead, perchè non dobbiamo scordare quanto sia tediosa l'esistenza per le nostre protagoniste, pur essendoci un piccolo spiraglio di luce alla fine del tunnel. L'episodio, dal titolo "Women's Work", vede nuovamente Kari Skogland come regista, con sceneggiatura curata dalla coppia composta da ...

Ben ritrovati con l'anteprima dell'ottavo episodio della seconda stagione di The HANDMAID'S TALE, in arrivo oggi su Hulu. L'episodio si intitola "Women's Work", riprendendo le vicende viste nel capitolo precedente, che vede la narrazione ruotare sempre più attorno alle donne di Gilead, a prescindere da che ruolo ricoprano. Cominciamo con la sinossi:"Un bambino malato mette alla ...

THE HANDMAID'S TALE - Recensione 2x07 "After" : "Stampare un nome sulle labbra degli uomini equivale a scolpirlo sulla sabbia della spiaggia. I venti e le maree lo cancelleranno dalla sabbia. Uno starnuto lo spazzerà dalle labbra. Se non vuoi essere spazzato via dagli starnuti degli uomini, guardati dallo stampare il tuo nome sulle loro labbra; marcalo invece a fuoco sui loro cuori." (Mikha'il Nu'ayma, Il Libro di Mirdad)Con questa citazione del celebre scrittore libanese apriamo la ...

Ben ritrovati con l'anteprima del settimo episodio della seconda stagione di The HANDMAID'S TALE, in arrivo oggi su Hulu. L'episodio si intitola "After" e affronta appunto le conseguenze dell'attentato al nuovo Centro Rosso che ha chiuso lo scorso episodio, che riecheggeranno in ogni parte dell'universo narrato finora. Cominciamo con la sinossi: "Un attacco manda un onda ...

Margaret Atwood rivela di non avere poteri decisionali su THE Handmaid’s Tale - ma è contenta della serie : Il suo nome è tornato alla ribalta da quando lo scorso anno Hulu ha lanciato una (ormai celebre) serie tv tratta dal suo romanzo The Handmaid's Tale, ma l'autrice Margaret Atwood ha di recente dichiarato di non avere alcun potere decisionale sull'adattamento del suo lavoro. Nonostante questo, si è detta soddisfatta del lavoro che il team creativo ha svolto per dare vita alla serie. "Penso che sarebbe stato stupido prendersela perché le cose ...

THE HANDMAID'S TALE - Recensione 2x06 "First Blood" : Dopo cinque episodi che hanno costruito la trama di fondo di questa seconda stagione di The HANDMAID'S TALE, nel sesto capitolo si risveglia un po' l'intreccio, con un colpo di scena finale che plasmerà il futuro della storia. Non a caso l'episodio si intitola "First Blood", un'espressione che contiene un'immagine abbastanza chiara di come sarebbe andata a finire la situazione a Gilead prima o poi. La regia rimane a Mike Barker, come ...

Ben ritrovati con l'anteprima del sesto episodio della seconda stagione di The HANDMAID'S TALE, in arrivo quest'oggi su Hulu. L'episodio si intitola "First Blood" e prosegue il nuovo percorso di June come ancella dei Waterford, ora consapevole di quello che va fatto, a causa della perdita di ogni possibile approdo di speranza, almeno per ora. Cominciamo con la sinossi:"Offred trova ...