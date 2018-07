ilfattoquotidiano

: Thailandia, torrenti deviati e maschere speciali: corsa contro il tempo per portare fuori dalla grotta i ragazzini - fattoquotidiano : Thailandia, torrenti deviati e maschere speciali: corsa contro il tempo per portare fuori dalla grotta i ragazzini - uqunon : RT @fattoquotidiano: Thailandia, torrenti deviati e maschere speciali: corsa contro il tempo per portare fuori dalla grotta i ragazzini htt… - Cascavel47 : Thailandia, torrenti deviati e maschere speciali: corsa contro il tempo per portare fuori dalla grotta i ragazzini… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Non smettono un attimo di pensare i soccorritori su come tirareal più presto possibile e nel modo più sicuro i 12 ragazzini e il loro allenatore dalla grotta Tham Luang, in, in cui sono stati trovati vivi. Oltre a estrarre acqua dalla grotta con numerose pompe, i soccorritori stanno anche cercando di deviare i corsi d’acqua che entrano nella cavità naturale da vari punti, non tutti ancora scoperti. I militari thailandesi e i ranger forestali hanno deviato da ieri sera duee ne stanno cercando altri da deviare. Impedire per intero l’afflusso dell’acqua nella grotta sarà impossibile, data la porosità della roccia, ma la speranza è che tali deviazioni consentano una maggiore elasticità alle operazioni di soccorso anche nel caso dovesse ricominciare a piovere, come è previsto nel fine settimana. I 12 ragazzi intrappolati da undici giorni nella grotta stanno ...