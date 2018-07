: Thailandia troppa acqua nella grotta: slitta il recupero dei ragazzi - #Thailandia #troppa #acqua #nella - zazoomnews : Thailandia troppa acqua nella grotta: slitta il recupero dei ragazzi - #Thailandia #troppa #acqua #nella - zazoomnews : Thailandia troppa acqua nella grotta: slitta il recupero dei ragazzi - #Thailandia #troppa #acqua #nella - TelevideoRai101 : Thailandia, recupero ragazzi non oggi -

Il tentativo di estrarre i 12intrappolati nella grotta Tham Luang, in Thaliandia, assieme al loro allenatore non avverrà. Lo ha annunciato il governatore locale della provincia settentrionale di Chiang Rai. Il livello dell'acqua non è sceso abbastanza per provare una traversata che richiede estesi periodi di immersione, ha detto il governatore. Le operazioni di preparazione continuano però 24 ore su 24, nella speranza che ildiventi possibile nei prossimi giorni, prima del ritorno delle piogge.(Di mercoledì 4 luglio 2018)