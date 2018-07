TG RDN del 04 07 18

romadailynews

(Di mercoledì 4 luglio 2018) RIFIUTI, SINDACATI PROCLAMANO SCIOPERO IN AMA IL 14 LUGLIO Sabato 14 luglio si fermerà la raccolta dei rifiuti a Roma. I sindacati Cgil, Cisl, Uil e Fiadel hanno infatti proclamato uno sciopero di 24 ore degli operatori dell’Ama come protesta contro la possibile privatizzazione dei servizi e per chiedere lo sblocco del turnover. Il sindaco di Roma, Virginia Raggi, ha spiegato che “lo sciopero deriva dall’abrogazione di una norma che non consente di far entrare nelle partecipate nuovi dirigenti. Ma ci stiamo lavorando e nei prossimi giorni sara’ portata in Giunta la delibera che supera questo problema”. A SETTEMBRE ROMA SARÀ CAPITALE DEMOCRAZIA DIRETTA A settembre Roma sara’ Capitale della democrazia diretta. Dal 26 al 29, infatti, si svolgerà in Campidoglio l’edizione 2018 del ‘Global Forum’, l’evento che mira a promuovere la ...