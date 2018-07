TF | respinto ricorso di bambini contro campagna HIV

Ricorso Palermo respinto/ Frosinone in serie A - la Corte sportiva d'appello conferma il risultato dei play off : La Corte sportiva d'appello ha omologato il risultato tra Frosinone e Palermo respingendo il Ricorso dei siciliani. La compagine ciociara è ufficialmente in serie A(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 11:05:00 GMT)

respinto il ricorso del Palermo : Frosinone confermato in Serie A : Frosinone - Respinto il ricorso del Palermo , da oggi il Frosinone è ufficialmente e definitivamente in Serie A. La Corte sportiva d'appello della Figc ha infatti Respinto il ricorso presentato dal ...

Palermo - respinto anche il ricorso in appello : Frosinone in Serie A : La Corte Sportiva d'appello Nazionale ha nuovamente rigettato il reclamo del club rosanero, che aveva chiesto lo 0-3 a tavolino per la gara col Frosinone. L'articolo Palermo, respinto anche il ricorso in appello: Frosinone in Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

respinto il ricorso del Palermo : ok al Frosinone in Serie A : Respinto il ricorso del Palermo, da oggi il Frosinone è ufficialmente e definitivamente in Serie A. La Corte sportiva d'appello della Figc ha infatti Respinto il ricorso presentato dal Palermo, che ...

Brasile. respinto ricorso libertà Lula : 05.30 La Corte Suprema brasiliana ha Respinto il ricorso di sospensione della condanna dell'ex presidente Lula da Silva. La Corte ha anche cancellato l'udienza che era prevista per esaminare il caso. La decisione di non analizzare neppure la richiesta degli avvocati di Lula, che sconta dal 7 aprile una condanna di 12 anni di prigione per corruzione, fa cadere le speranze del Partito dei Lavoratori che Lula possa essere liberato o che almeno ...

Giudice Sportivo Serie B : respinto il ricorso del Palermo contro il Frosinone : A distanza di meno 72 ore il Giudice Sportivo ha dato il suo responso circa il ricorso del Palermo per la partita persa 2-0 in casa del Frosinone . I siciliani si erano lamentati dell'atteggiamento ...

Bari - ricorso respinto : il playoff si giocherà a Cittadella : La Corte d'Appello della Federcalcio ha respinto il ricorso del club pugliese: confermata la penalizzazione di due punti. L'articolo Bari, ricorso respinto: il playoff si giocherà a Cittadella è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Serie B Bari - ricorso respinto. Resta il -2 : play off a Cittadella : ROMA - La Corte d'appello della Federcalcio ha respinto il ricorso del Bari contro la penalizzazione di 2 punti inflitta per il presunto mancato pagamento da parte del club pugliese di contributi e ...

Atletica - respinto il ricorso della Giamaica : tolto l’oro alla 4×100 vittoriosa a Pechino 2008 : Niente 9 ori in tre differenti edizioni dei Giochi per Usain Bolt (su 100 e 200 e nella 4×100): a distanza di quasi 10 anni dalle Olimpiadi di Pechino 2008, arriva la conferma della squalifica della staffetta veloce della Giamaica, della quale faceva parte lo sprinter, per la presenza di Nesta Carter, poi risultato non negativo ad uno stimolante. La decisione del TAS di Losanna circa il ricorso proposto dai Giamaicani passa in giudicato in ...

Basket - playoff : tegola Avellino Squalificato campo per 2 turni - ricorso respinto - gara-2 a porte chiuse : Guai grossi per la Scandone Avellino, il cui campo di gara è stato Squalificato per due giornate a causa delle intemperanze del pubblico nel dopo gara di domenica sera contro Trento, sfociate con ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : respinto il ricorso di Avellino. Gara-2 contro Trento si giocherà a Brindisi : È stato respinto il ricorso presentato stamattina dalla Sidigas Avellino contro la sentenza di giudice sportivo che aveva squalificato il campo della squadra irpina per due partite. La sentenza è stata così confermata e di conseguenza Gara-2 della Serie di quarti di finale contro Trento, in programma domani sera, si giocherà a Brindisi. La squalifica, infatti, costringe Avellino a scegliere un palazzetto lontano almeno 100 km: si è optato per la ...

ALFIE EVANS - respinto ricorso GIUDICI “NON VA IN ITALIA”/ Englaro : "Governo britannico sbaglia ad opporsi" : ALFIE EVANS, udienza Alta Corte respinge RICORSO: giudice, "bimbo sta morendo". Padre attacca i medici, "è una cospirazione d'omicidio, vi faccio arrestare!". Una possibile via d'uscita(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 23:10:00 GMT)

Alfie : respinto ricorso - resta in Gb : ANSA, - LONDRA, 25 APR - La Corte d'Appello di Londra ha rigettato il ricorso dei genitori del piccolo Alfie Evans contro il rifiuto di autorizzare il trasferimento del bambino da Liverpool a un ...

Gb - il giudice in aula : “Alfie sta morendo” respinto l’ultimo ricorso : non verrà in Italia : Gb, il giudice in aula: “Alfie sta morendo” Respinto l’ultimo ricorso: non verrà in Italia Mentre il padre del piccolo ha minacciato di fare causa a tre medici dell’Alder Hey Hospital di Liverpool, la giustizia inglese ha bocciato l’ennesimo ricorso dei genitori del piccolo che chiedevano di poter portare Alfie in Italia. E le ore […]