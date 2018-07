TERREMOTO IN ALBANIA | SISMA M 5 1 INGV ultime notizie | il sindaco di Tirana | “Aiutate

TERREMOTO in Albania - sisma M 5.1/ INGV ultime notizie - epicentro Durazzo : scosse avvertite anche nel Salento : Albania, Terremoto oggi di grado M 5.1: la scossa avvertita anche in Puglia, ultime notizie INGV in tempo reale. Paura anche a Bari, Lecce e Monopoli: trema la capitale Tirana(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 14:33:00 GMT)

C’è stato un TERREMOTO di magnitudo 5.1 a nord di Durazzo - in Albania : Intorno alle 11 di mercoledì mattina c’è stato un terremoto di magnitudo 5.1 a poca distanza dalla costa settentrionale dell’Albania. L’epicentro è stato localizzato poco a nord della città costiera di Durazzo, ma diverse persone hanno segnalato di avere sentito The post C’è stato un terremoto di magnitudo 5.1 a nord di Durazzo, in Albania appeared first on Il Post.

Forte scossa di TERREMOTO in Albania : magnitudo 5.1. Paura a Tirana - trema anche la Puglia : L'Ingv ha rilevato una magnitudo di 5.1 poco a nord di Durazzo ad una profondità di 15 km. anche in Puglia la scossa è stata avvertita in modo particolare sul litorale tra Monopoli, Brindisi e Lecce. Al momento non sono stati segnalati danni o persone ferite.Continua a leggere

TERREMOTO - raffica di scosse nelle ultime 36 ore tra Italia - Tunisia - Grecia e Albania : oggi il picco massimo : Terremoto – scosse sismiche a raffica nelle ultime ore sull’Italia e nel Mediterraneo centrale, tra Tunisia, Albania, Grecia e appunto il nostro Paese. oggi sembra di raggiungere il picco massimo di quest’attività iniziata nel weekend con la scossa di magnitudo 3.9 di Sabato sera, distintamente avvertita in tutto il Nord/Ovest da Genova a Milano, e con epicentro sulle colline emiliane di Piacenza. Sempre nel weekend abbiamo ...