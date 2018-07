Tentano furto del bancomat | bloccati dai militari nel Napoletano

Ladri Tentano la spaccata in gioielleria a Chieti : terrorizzati dall'antifurto nebbiogeno : Volevano fare razzia di gioielli al commerciale Megalò a Chieti Scalo . Una banda che ha agito con il volto coperto ma non aveva fatto i conti con un antifurto decisamente originale e che ha ...

Ladri Tentano la spaccata in gioielleria a Chieti : terrorizzati dall'antifurto nebbiogeno : Volevano fare razzia di gioielli al commerciale Megalò a Chieti Scalo . Una banda che ha agito con il volto coperto ma non aveva fatto i conti con un antifurto decisamente originale e che ha ...

Milzano - Tentano furto di videopoker al bar : messi in fuga dai carabinieri : Milzano , Brescia, 28 maggio 2018 - furto sventato in un bar e inseguimento per le vie del paese la notte tra domenica e lunedì in territorio di Milzano , nella Bassa bresciana. I carabinieri della ...