Tennis | Wimbledon | oggi in campo la Giorgi | Seppi | Lorenzi e Fabbiano

Wimbledon 2018/ Diretta Fabbiano Wawrinka - Federer Lacko streaming video e tv - orario delle partite (Tennis) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: secondo turno nel torneo dello Slam sull'erba di Londra. Quattro italiani in campo, martedì torna a giocare anche Roger Federer(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 04:30:00 GMT)

Tennis Wimbledon - Berrettini fa l'impresa. Sarà derby Bolelli-Fognini : L'azzurro, unico giocatore al mondo ad essere entrato per 5 volte come lucky loser in un torneo dello Slam, affronterà ora al secondo turno Fabio Fognini che invece ha avuto bisogno di 4 set per ...

Tennis Wimbledon - Berrettini - che rimonta. Sarà derby Bolelli-Fognini : L'azzurro, unico giocatore al mondo ad essere entrato per 5 volte come lucky loser in un torneo dello Slam, affronterà ora al secondo turno Fabio Fognini che invece ha avuto bisogno di 4 set per ...

WTA Wimbledon – Simona Halep - l’esordio è da numero 1 : la Tennista romena supera la giapponese Nara : Simona Halep firma un convincente successo nel primo turno di Wimbledon: numero 1 del ranking supera la giapponese Nara all’esordio Dopo aver vinto il Roland Garros, primo Slam della sua carriera, Simona Halep vuole consolidare il suo status di numero 1 al mondo anche a Wimbledon. La tennista romena vince la sfida d’esordio contro Kurumi Nara, distante da lei ben 99 posizioni (100ª WTA). Halep si impone senza grossi problemi dopo 1 ora e ...

Tennis - Wimbledon : Nadal sul velluto - avanti Bolelli : LONDRA - Nessun problema per Rafael Nadal all'esordio a Wimbledon, terzo Slam della stagione. Lo spagnolo, numero uno del mondo, ha battuto in tre set l'israeliano Dudi Sela, numero 127 del mondo, con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-2. Al secondo turno Nadal, vincitore due volte sull'erba londinese, se la vedrà con il vincente della sfida tra il kazako Mikhail Kukushkin, semifinalista a ...

Tennis - Wimbledon : Del Potro senza problemi contro Gojowczyk : Wimbledon Il tabellone maschile Nell'attesa dell'esordio nel torneo di Rafael Nadal, il primo big di giornata a passare il turno è stato l'argentino Juan Martin Del Potro che sul campo numero 3 ha ...

Wimbledon 2018/ Diretta Cecchinato De Minaur streaming video e tv - orario delle partite (Tennis - oggi) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: all'All England Lawn & Tennis Club si continuano a giocare i match di primo turno, oggi tocca a Marco Cecchinato e Fabio Fognini(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 02:30:00 GMT)

Tennis : Wimbledon - Travaglia lotta ma deve cedere il passo all'australiano Millman : "Steto" ha tenuto botta alla grande nel primo set contro il 56° giocatore al mondo avendo la meglio al tie-break, poi però si è dovuto arrendere nei tre parziali successivi per 3-6, 5-7, 2-6.

Tennis - in 10 al via a Wimbledon : Giorgi e Seppi avanzano - Fabbiano in campo : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Comincia bene l'avventura dei 10 italiani a Wimbledon. Camila Giorgi, unica rappresentante in gare nel singolare femminile, ha passato il turno battendo la ...

Wimbledon 2018 : ecco quanto guadagnano i Tennisti vincitori del torneo : È la competizione più prestigiosa al mondo e unico slam a essere giocato sull'erba. La prima competizione mai avuta nella storia di questo sport è stata nel 1877, anno in cui gli appassionati hanno ...

Tennis - Wimbledon 2018 in diretta esclusiva su Sky Sport HD con 6 canali dedicati : Comincia sui campi in erba dell'All England Club di Londra (diretta Sky Sport) il major più atteso dell'anno, Wimbledon. In campo tutti i migliori, con Roger Federer che difende il titolo conquistato lo scorso anno, l'ottavo e il primo dopo cinque anni di asti...

Tennis - Wimbledon : Murray rinuncia - in campo quattro azzurri e la Giorgi : LONDRA - 'E' col cuore pesante che annuncio che quest'anno non sarò a Wimbledon'. Con tristezza Andy Murray rinuncia. Tornato in campo dopo un lunghissimo stop nelle ultime settimane, disputando prima ...

Tennis : Murray non giocherà a Wimbledon : Forfait dell'ultima ora per Andy Murray, che si è ritirato dal tabellone di Wimbledon. Lo scozzese, alle prese con un lento recupero dopo l'operazione all'anca a cui si è sottoposto lo scorso gennaio, ...

Tennis - Wimbledon - Murray dà forfeit : 'Troppo presto per giocare 5 set' : Niente ritorno a Wimbledon per Andy Murray. Lo scozzese che ha vinto i Championships nel 2013 e 2016 ha annunciato ieri che non giocherà il torneo al via domani, spiegando che è 'Troppo presto per ...