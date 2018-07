Tennis | Wimbledon | Federer facile | fuori Lorenzi Giorgi al terzo turno

WTA Wimbledon – Karolina Pliskova supera l’ostacolo Azarenka : la Tennista ceca si impone con un doppio 6-3 : Karolina Pliskova supera senza problemi i 32esimi di finale contro Vika Azarenka: la tennista ceca si impone in due set con un doppio 6-3 Dopo le eliminazioni di Stephens e Svitolina, il cammino di Karolina Pliskova, nella parte bassa del tabellone di Wimbledon, appare nettamente in discesa. La tennista ceca ha superato l’insidioso ostacolo Azarenka nei 32esimi, battendo l’ex campionessa in due set con il risultato di 6-3 / 6-3. Dopo le ...

Tennis - Wimbledon : oggi in campo la Giorgi - Seppi - Lorenzi e Fabbiano : Dei sei azzurri al secondo turno di Wimbledon, terzo Slam della stagione, tre tornano in campo oggi: Andreas Seppi, Paolo Lorenzi e Thomas Fabbiano. Il 34enne di Caldaro, numero 50 del ranking ...

Wimbledon 2018/ Diretta Fabbiano Wawrinka - Federer Lacko streaming video e tv - orario delle partite (Tennis) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: secondo turno nel torneo dello Slam sull'erba di Londra. Quattro italiani in campo, martedì torna a giocare anche Roger Federer(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 04:30:00 GMT)

Tennis Wimbledon - Berrettini fa l'impresa. Sarà derby Bolelli-Fognini : L'azzurro, unico giocatore al mondo ad essere entrato per 5 volte come lucky loser in un torneo dello Slam, affronterà ora al secondo turno Fabio Fognini che invece ha avuto bisogno di 4 set per ...

Tennis Wimbledon - Berrettini - che rimonta. Sarà derby Bolelli-Fognini : L'azzurro, unico giocatore al mondo ad essere entrato per 5 volte come lucky loser in un torneo dello Slam, affronterà ora al secondo turno Fabio Fognini che invece ha avuto bisogno di 4 set per ...

WTA Wimbledon – Simona Halep - l’esordio è da numero 1 : la Tennista romena supera la giapponese Nara : Simona Halep firma un convincente successo nel primo turno di Wimbledon: numero 1 del ranking supera la giapponese Nara all’esordio Dopo aver vinto il Roland Garros, primo Slam della sua carriera, Simona Halep vuole consolidare il suo status di numero 1 al mondo anche a Wimbledon. La tennista romena vince la sfida d’esordio contro Kurumi Nara, distante da lei ben 99 posizioni (100ª WTA). Halep si impone senza grossi problemi dopo 1 ora e ...

Tennis - Wimbledon : Nadal sul velluto - avanti Bolelli : LONDRA - Nessun problema per Rafael Nadal all'esordio a Wimbledon, terzo Slam della stagione. Lo spagnolo, numero uno del mondo, ha battuto in tre set l'israeliano Dudi Sela, numero 127 del mondo, con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-2. Al secondo turno Nadal, vincitore due volte sull'erba londinese, se la vedrà con il vincente della sfida tra il kazako Mikhail Kukushkin, semifinalista a ...

Tennis - Wimbledon : Del Potro senza problemi contro Gojowczyk : Wimbledon Il tabellone maschile Nell'attesa dell'esordio nel torneo di Rafael Nadal, il primo big di giornata a passare il turno è stato l'argentino Juan Martin Del Potro che sul campo numero 3 ha ...

Wimbledon 2018/ Diretta Cecchinato De Minaur streaming video e tv - orario delle partite (Tennis - oggi) : Diretta Wimbledon 2018, info streaming video e tv: all'All England Lawn & Tennis Club si continuano a giocare i match di primo turno, oggi tocca a Marco Cecchinato e Fabio Fognini(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 02:30:00 GMT)

Tennis : Wimbledon - Travaglia lotta ma deve cedere il passo all'australiano Millman : "Steto" ha tenuto botta alla grande nel primo set contro il 56° giocatore al mondo avendo la meglio al tie-break, poi però si è dovuto arrendere nei tre parziali successivi per 3-6, 5-7, 2-6.

Tennis - in 10 al via a Wimbledon : Giorgi e Seppi avanzano - Fabbiano in campo : Tennis SEGUI TUTTI I MATCH IN DIRETTA Comincia bene l'avventura dei 10 italiani a Wimbledon. Camila Giorgi, unica rappresentante in gare nel singolare femminile, ha passato il turno battendo la ...

Wimbledon 2018 : ecco quanto guadagnano i Tennisti vincitori del torneo : È la competizione più prestigiosa al mondo e unico slam a essere giocato sull'erba. La prima competizione mai avuta nella storia di questo sport è stata nel 1877, anno in cui gli appassionati hanno ...

Tennis - Wimbledon 2018 in diretta esclusiva su Sky Sport HD con 6 canali dedicati : Comincia sui campi in erba dell'All England Club di Londra (diretta Sky Sport) il major più atteso dell'anno, Wimbledon. In campo tutti i migliori, con Roger Federer che difende il titolo conquistato lo scorso anno, l'ottavo e il primo dopo cinque anni di asti...

Tennis - Wimbledon : Murray rinuncia - in campo quattro azzurri e la Giorgi : LONDRA - 'E' col cuore pesante che annuncio che quest'anno non sarò a Wimbledon'. Con tristezza Andy Murray rinuncia. Tornato in campo dopo un lunghissimo stop nelle ultime settimane, disputando prima ...