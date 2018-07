Televisione | da domani su Rai Uno torna SuperQuark con una novità in seconda serata

laragnatelanews

: sos sono disposto a dar via il culo per tre ore di televisione libera DOMANI!!! NON !! POSSO !!! PERDERMI !! IL MAT… - lighrobert : sos sono disposto a dar via il culo per tre ore di televisione libera DOMANI!!! NON !! POSSO !!! PERDERMI !! IL MAT… - borisinger : ATTENZIONE!!! Domani, mercoledi 4 luglio, alle 16 e in replica alle 23.30, la terza puntata di “Cronache a 68 giri”… - crono_news : Festival del Cinema e della Televisione di Benevento, da domani, fino al 9 luglio; già registrato il sold out.… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018)sera Piero Angela tornerà in primasu Rai Uno con una nuova stagione dicomposta da nove puntate. Ma laè un’altra: in, dalle 23:50 di ogni mercoledì, ci sarà un documentario di approfondimento sugli strumenti musicali, ossiaMusica, il quale durerà invece cinque puntate. La musica è sempre stata una grande passione per Piero Angela, il quale oltre a essere un giornalista e conduttore è anche un pianista jazz. Due sono i generi musicali trattati: la musica classica e il jazz. Ogni puntata diMusica avrà come tema una famiglia di strumenti diversa: pianoforte e dintorni, archi, ottoni, ance e strumenti a corda. Angela, con gli ospiti fissi Giovanni Bietti (compositore ed esperto di musica classica) e Adriano Mazzoletti (giornalista ed esperto del genere jazz), esplicherà come sono fatti i vari strumenti, come ...