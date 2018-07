Tegola per Matteo Salvini | sequestro di 48 milioni di rimborsi elettorali

Ahi Napoli - Tegola per Ghoulam : nuovo problema al ginocchio : Ghoulam ha qualche problema al ginocchio operato. Ed è per questo che anticiperà di qualche giorno il suo rientro dalle vacanze per sottoporsi a un nuovo consulto a Villa Stuart...

Tegola per l'Italbasket : Hackett salta Paesi Bassi-Italia : ROMA - Brutte notizie per l'Italbasket di Meo Sacchetti arrivano dall'infermeria: Daniel Hackett salterà infatti i secondo match della terza finestra delle qualificazioni ai Mondiali del 2019 che gli ...

Tegola per l'ex senatore Formigoni. Sequestro cautelativo di 5 milioni : Milano - Un Sequestro cautelare di 5 milioni di euro. È quanto disposto dalla Procura della Corte dei conti di Milano a carico di Roberto Formigoni , nella foto, . La somma corrisponderebbe alle '...

Stadio - addio al sogno da 1 - 7 mld E Caltagirone si frega le mani Tegola per Raggi costretta allo stop : L'inchiesta del Procuratore Paolo Ielo costringe il Comune di Roma a mettere l'intero progetto nel frigorifero sino a quando non si avrà chiarezza e cioè solo alla fine di un processo che si preannuncia lungo e complesso, vista la quantità di carte Segui su affaritaliani.it

Volley - stiramento per Simone Giannelli : il responso della risonanza dopo l’infortunio. Tegola per l’Italia : Simone Giannelli si è sottoposto a una risonanza magnetica al ginocchio destro dopo l’infortunio occorsogli ieri durante il terzo set di Italia-Giappone, match valido per la Nations League 2018 di Volley maschile. Fortunatamente sono state escluse delle lesioni capsulo-legamentose e meniscali per il nostro palleggiatore titolare che ha però accusato un lieve stiramento della giunzione miotendinea del muscolo semimembranoso come riporta la ...

Under 21 - doppia Tegola per Di Biagio : Cutrone e Barella infortunati - convocato Tumminello : doppia tegola per l'Under 21 di Gigi Di Biagio, che dopo l'amichevole con il Portogallo perde Patrick Cutrone e Nicolò Barella. Cutrone, che il ct degli azzurrini ha sostituito convocando Marco ...

Chris Paul - infortunio/ NBA - Tegola per Houston : salta gara-6 con Golden State : infortunio Chris Paul basket NBA, tegola per Houston: il giocatore più importante dei Rockets salta gara-6 con Golden State per una lesione al bicipite(Pubblicato il Sat, 26 May 2018 11:13:00 GMT)

“È stato denunciato” : altra Tegola sul Grande Fratello. Grossi guai per il concorrente : Non sembra avere davvero pace questa edizione del Grande Fratello, che prosegue in una vorticosa alternanza di liti, squalifiche, minacce e proteste da parte di sponsor e spettatori, sempre meno in linea con un programma che sembra davvero aver fatto della violenza verbale il suo spiacevole marchio di fabbrica. Agli annali questa edizione 2018, che ha visto il ritorno al timone di comando della sempreverde Barbara D’Urso, ha già ...

Basket - playoff : Tegola Avellino Squalificato campo per 2 turni - ricorso respinto - gara-2 a porte chiuse : Guai grossi per la Scandone Avellino, il cui campo di gara è stato Squalificato per due giornate a causa delle intemperanze del pubblico nel dopo gara di domenica sera contro Trento, sfociate con ...

Tegola per il Brasile - l infortunio è più grave del previsto Dani Alves salta il Mondiale : ROMA - Tra poco più di un mese, in Russia, il Brasile dovrà fare a meno di Dani Alves. Secondo i media brasiliani l'infortunio muscolare subito nella finale di Coppa di Francia contro il Les Herbiers ...

Infortunio Lazzari - che Tegola per la Spal : l’esito degli accertamenti : Infortunio Lazzari – In seguito all’Infortunio occorso al calciatore della Spal Manuel Lazzari durante l’incontro Hellas Verona-Spal di domenica 29 aprile, è stata eseguita presso l’Arcispedale Sant’Anna di Cona una risonanza magnetica che ha evidenziato la lesione distrattiva di 1° grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro dell’atleta. Seguiranno aggiornamenti nei prossimi giorni. L'articolo Infortunio Lazzari, che ...

Tegola sulla Lazio - per Ciro Immobile la stagione è finita : Il pianto di Ciro Immobile poco dopo l' infortunio muscolare accusato al tredicesimo minuto del primo tempo di Torino-Lazio , 0-1, fotografa alla perfezione il morale dell' attaccante italiano in ...