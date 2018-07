Teatro : torna a Milano ‘Tramedautore’ - festival delle drammaturgie (2) : (AdnKronos) – Il festival, inoltre, prosegue l’indagine sulla contemporaneità attraverso diversi sguardi e linguaggi, verbali e non verbali. “Abbiamo quindi selezionato alcune delle esperienze artistiche più vivaci della scena emergente italiana realizzate da giovani”, perché i giovani sono “indipendenti e inquieti”.La rassegna apre venerdì 14 settembre alle 19.30 con la prima milanese de ‘Il ...

Teatro : torna a Milano 'Tramedautore' - festival delle drammaturgie (2) : (AdnKronos) - Il festival, inoltre, prosegue l'indagine sulla contemporaneità attraverso diversi sguardi e linguaggi, verbali e non verbali. "Abbiamo quindi selezionato alcune delle esperienze artistiche più vivaci della scena emergente italiana realizzate da giovani", perché i giovani sono "indipen

Teatro : torna a Milano 'Tramedautore' - festival delle drammaturgie : Milano, 4 lug. (AdnKronos) - torna a settembre, a Milano, 'Tramedautore', il festival internazionale delle drammaturgie ideato e organizzato da Outis-Centro nazionale di drammaturgia contemporanea. Giunto alla sua diciottesima edizione, è accolto anche quest'anno dal Piccolo Teatro. La direzione art

Torna il festival 'Paesaggi e oltre' Teatro e musica nelle terre Patrimonio dell'Umanità : Il costo per l'ingresso agli spettacoli è di 10 euro, mentre è gratuito per gli incontri sul territorio. Per informazioni è possibile chiamare il numero 3392532921 o visitare il sito ...

25 anni di Ars Teatrando al Brich di Zumaglia - torna le serata di Teatro e tango : ... i personaggi di una bizzarra fiera nel 1996, la storia d'Italia nel 1997, l'arte e i suoi capolavori nel 1998, vizi e debolezze nel 1999, i miti greci nel 2000 e nel 2001, la scienza e l'amore nel ...

Torna il Teatro del Fiume in Casentino : il programma dell'edizione 2018 : Come sempre saranno ospitati spettacoli pensati per un pubblico quanto più vasto e eterogeneo: dalle fiabe per famiglie e bambini al Teatro di narrazione, dal Teatro-canzone fino al comico e all'...

Il Teatro Vittoria torna a vivere con una grande stagione di spettacoli : In cartellone 13 spettacoli che vanno dai classici alle commedie, dalle tragedie ai musical, fino a rappresentazioni sperimentali , programma completo sul Portale del Cittadino , . E ci sarà anche ...

Teatro San Carlo - dopo 34 anni torna Muti : NAPOLI. Negli ultimi anni la programmazione del Teatro San Carlo, si è sviluppata secondo un progetto culturale le cui linee, articolate su diverse macro aree, sono chiaramente rintracciabili nella ...

Lecce - ASTRÀGALI Teatro torna IN ROMANIA PER IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DI COSTANZA : Nel corso di questi anni numerosi spettacoli hanno trovato casa in moltissimi siti in Italia e all'estero anche patrimonio dell'umanità dell'Unesco come Palazzo Topkapi, uno dei monumenti più ...

Con 'Narrastorie' a Arcidosso - GR - torna protagonista il Teatro di narrazione : Un tuffo nel 'mondo di una volta' attraverso la grande poesia romanesca è quanto propone, giovedì 23 agosto , 'Da Roma a Roma' lo spettacolo di Ariele Vincenti che da Belli a Trilussa farà conoscere ...

'Nostra signora dei turchi' - 50 anni dopo torna l'ardito film-non film di Carmelo Bene - Teatro/Danza - Spettacoli : Come lui non c'è stato nessuno. Nessuno capace di elargire un pensiero così alto, di creare Spettacoli, film, libri tanto arditi, profondi, contraddittori, di essere tragico e beffardo, puro e diabolico, intelligente a tal punto da mostrarsi indigesto, così sottile da prendersi gioco di ...

Torna Estate Sforzesca - ogni sera al Castello musica Teatro e danza dal 9 giugno al 26 agosto : Nella splendida cornice del Cortile delle Armi ogni sera, dal 9 giugno al 26 agosto, parole musica e passi di danza animeranno l'Estate di cittadini e dei turisti in visita in città con spettacoli a ...

Teatro : a Siracusa torna in scena Agon - oltre 3mila spettatori (2) : (AdnKronos) - Per Eracle due giudizi differenti: il pubblico ha sventolato a larghissima maggioranza i cartellini rossi, condannando l'eroe "per l’eternità" come chiesto dall’accusa. Il giudice Giovanni Canzio però, dopo aver ricostruito i fatti e spiegato al pubblico i principali elementi di valuta

Teatro : a Siracusa torna in scena Agon - oltre 3mila spettatori : Palermo, 8 giu. (AdnKronos) - oltre tremila spettatori, ieri sera, al Teatro greco di Siracusa, per la dodicesima edizione di 'Agon', lo spettacolo organizzato dal Siracusa International Institute for Criminal Justice and Human Rights, dalla Fondazione Inda e dall’associazione Amici dell’Inda, che m