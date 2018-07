Taser per le forze dell' ordine | parte sperimentazione in undici città

Sicurezza - al via la sperimentazione del Taser - Matteo Salvini : “Non è arma letale” : Al via la sperimentazione per 30 pistole elettriche, che faranno parte dell'arsenale di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza.Continua a leggere

Taser - al via la sperimentazione per le forze dell'ordine : È stato firmato oggi il decreto che dà il via alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Sarà usato inizialmente in 11 città: Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi."È un'arma di dissuasione non letale - ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini - ed il suo utilizzo è ...

Cercasi Amore Per La Fine Del Mondo film sTasera in tv 4 luglio : trama - curiosità - streaming : Cercasi Amore Per La Fine Del Mondo è il film stasera in tv mercoledì 4 luglio 2018 in onda in seconda serata su Italia 1. La pellicola è diretta da Lorene Scafaria ed interpretata da Steve Carell, Keira Knightley, Adam Brody. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Cercasi Amore Per La Fine Del Mondo film stasera in tv: scheda TITOLO ...

Mercoledì 4 luglio 2018 : sTasera in tv Breaking Dawn - Il bisbetico domato - Cose dell'altro mondo e Cercasi amore per la fine del mondo : ...15 In Onda Tv 8 21:25 Il contadino cerca moglie 23:40 Ho sposato me stessa 00:45 Vite di plastica Cielo 21:15 Absolute Zero 23:15 9 to 5: Days in Porn Iris 21:00 Cose dell'altro mondo 23:21 L'amore ...

NAIKE RIVELLI - CHI È IL PADRE BIOLOGICO?/ “Notizie shock? Forse per voi… sTasera mi sfogo!” (Non disturbare) : Paola Perego ospita NAIKE RIVELLI in Non disturbare in onda su Rai1 anche oggi con le rivelazioni sconvolgenti della figlia di Ornella Muti tra paternità e amori finiti male(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 18:11:00 GMT)

Cast e personaggi di The Fall 3 - al via da sTasera 1° luglio su Rai4 : trama e programmazione : L'ultimo capitolo della caccia al serial killer inizia stasera: Cast e personaggi di The Fall 3 arrivano dal 1° luglio su Rai4. La terza stagione della serie britannica e irlandese è composta da sei episodi e chiude la storia di Stella Gibson e Paul Spector. La rete manderà in onda due episodi a settimana di The Fall 3. Si inizia con il 3x01 dal titolo originale "Silence and Suffering". Dopo essere stato individuato come "Strangolatore di ...

Programmi TV di sTasera - venerdì 29 giugno 2018. Gran finale per Ora o Mai Più : Lisa Rai1, ore 21.25: Ora o Mai Più - finale Qualche telefono ha ricominciato a squillare, qualche sogno si è già realizzato e qualche altro è pronto a prendere il volo. Però, per gli otto cantanti di Ora o Mai più, il programma di Rai1 condotto da Amadeus, è giunto il momento della resa dei conti. Nella quarta e ultima puntata soltanto l’artista che otterrà il punteggio complessivo più alto vincerà la pubblicazione e distribuzione nelle edicole ...