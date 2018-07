Taser alle forze dell'ordine - sperimentazione in 11 città tra cui Milano e Napoli - Roma non c'è - : È stato firmato oggi il decreto che dà il via alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Sarà usato inizialmente in 11 città: Milano, ...

Accordi&Disaccordi : “Dove è finita la sinistra?” - sTasera in diretta su Nove alle 22.45 ne discutono Padellaro - Di Pietro - Fiano e Ghisleri : Dopo la recente sconfitta del Partito democratico alle ultime amministrative che ha visto la perdita di tutte le roccaforti rosse passate al centrodestra, la puntata di Accordi&Disaccordi – in onda stasera in diretta su Nove alle 22.45 – si concentrerà sul quesito “Dov’è finita la sinistra?”. Ne discuteranno insieme ai conduttori Andrea Scanzi e Luca Sommi, l’editorialista del Fatto Quotidiano Antonio ...

In 7 milioni alle urne per Comunali - sTasera primo verdetto : Roma, 10 giu. , askanews, Sono iniziate alle 7 di questa mattina e termineranno alle 23 le operazioni di voto per l'elezione dei sindaci e il rinnovo dei consigli Comunali in 761 comuni: 586 ...

The Divergent Series Allegiant film sTasera in tv 14 giugno : trama - curiosità - streaming : The Divergent Series Allegiant è il film stasera in tv giovedì 14 giugno 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Robert Schwentke ha come protagonisti Shailene Woodley, Theo James, Ansel Elgort, Naomi Watts, Jeff Daniels e Bill Skarsgård. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Divergent Series Allegiant film stasera in ...

Dalle promesse di Di Maio al problema dazi. Di cosa parlare sTasera a cena : Giuseppe Conte ha avuto il suo quarto d'ora di politicità, questa potete rivendervela a cena, e ora si riprende con la normale attività di governo. Ovvero quella in cui Luigi Di Maio e Matteo Salvini, tenendosi d'occhio uno con l'altro, fanno un po' di propaganda e anticipano future mosse. Oggi il g

Accordi&Disaccordi - sTasera alle 22.45 in diretta tv su Nove discutono Taverna - Morani - Falcone e Mughini : Con l’incarico da parte di Sergio Mattarella a Giuseppe Conte di formare il nuovo governo è nata ufficialmente la Terza Repubblica. Favorevoli e contrari all’esecutivo “del cambiamento” discuteranno durante la nuova puntata di Accordi e Disaccordi, in onda in diretta su Nove stasera alle 22.45. Ospiti del programma, la vicepresidente del Senato in quota M5S Paola Taverna, la deputata Pd Alessia Morani, l’avvocato e ...

Dalle parole di Conte al futuro di Cdp. Di cosa parlare sTasera a cena : Che vi è sembrato di questo Conte? Il tono, a cena, sarà questo nella maggioranza dei casi. Una specie di non saper che dire ma dirlo (che poi è l'essenza di questa newsletter), con la sensazione di essere rimasti imbrigliati nei modi professorali, nell'eterno avvocatesco meridionale, del presidente

Al via su Sky “Calciomercato – L’originale” : appuntamento da sTasera alle 23 : Torna il celebre programma Sky che consente di essere aggiornati sulle ultime trattative di questa sessione di calciomercato L'articolo Al via su Sky “Calciomercato – L’originale”: appuntamento da stasera alle 23 è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

DI PADRE IN FIGLIO. STasera la festa : dalla Lazio femminile alle vecchie glorie. E la sorpresa in Nord : Ci sarà anche il club manager Peruzzi: attesi, come evidenzia La Gazzetta dello Sport, 25.000 persone con i biglietti acquistabili fino alle 18 di oggi. © RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, ...

Allerta Meteo - allarme ESTOFEX per sTasera in Italia : “grandine molto grossa e forti venti” : Allerta Meteo – Anche il Centro ESTOFEX (European Storm Forecast Experiment) lancia l’allarme per il forte maltempo in arrivo sull’Italia nelle prossime ore. L’Allerta è di livello due per la pianura Padana centro/occidentale, e di livello uno per tutto il Centro/Nord. Il rischio è quello di violenti temporali con forti grandinate e venti intensi. Altri fenomeni estremi colpiranno varie aree d’Europa, in modo ...

Accordi&Disaccordi - sTasera alle 22.45 in diretta tv su Nove discutono Montanari - Ceccardi - Padellaro e Parietti : Tutti i partiti chiedono di tornare al voto il prima possibile. Dopo quasi tre mesi, infatti, non c’è ancora un governo. Una crisi politica che ha pochi precedenti nella storia della Repubblica. ‘Accordi e Disaccordi’, stasera alle 22,45 in diretta tv su Nove, discuterà di tutto questo. I giornalisti e conduttori Andrea Scanzi e Luca Sommi, come nello stile del format, metteranno uno di fronte l’altra Tomaso Montanari ...

Paolo Vallesi a I soliti ignoti/ STasera sarà anche protagonista della "Partita del Cuore" : Paolo Vallesi a I soliti ignoti, domani 30 maggio 2018 il cantante italiano ospite del game quiz condotto da Amadeus su Rai Uno, ecco il suo messaggio su Instagram(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 07:40:00 GMT)

Asterix alle Olimpiadi - film sTasera in tv 27 maggio : trama - curiosità - streaming : Asterix alle Olimpiadi è il film stasera in tv domenica 27 maggio 2018 in onda in prima serata su Italia 1. La pellicola è diretta da Frédéric Forestier e Thomas Langmann e ha come protagonisti Gérard Depardieu e Alain Delon. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Asterix alle Olimpiadi, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Asterix aux ...