Taser | al via la sperimentazione per le forze dell' ordine

Taser alle forze dell'ordine : via alla sperimentazione in 11 città. Non c'è Roma : È stato firmato oggi il decreto che dà il via alla sperimentazione del Taser, la pistola elettrica che sarà data in dotazione alle forze dell'ordine. Sarà usato inizialmente in 11 città: Milano, ...

Cast e personaggi di The Fall 3 - al via da sTasera 1° luglio su Rai4 : trama e programmazione : L'ultimo capitolo della caccia al serial killer inizia stasera: Cast e personaggi di The Fall 3 arrivano dal 1° luglio su Rai4. La terza stagione della serie britannica e irlandese è composta da sei episodi e chiude la storia di Stella Gibson e Paul Spector. La rete manderà in onda due episodi a settimana di The Fall 3. Si inizia con il 3x01 dal titolo originale "Silence and Suffering". Dopo essere stato individuato come "Strangolatore di ...

STasera 30 giugno in Fortnite accadrà qualcosa di grande - rinviata Parco Giochi : Fortnite sta facendo i conti con i nuovi problemi della Modalità Parco Giochi che sarebbe dovuta uscire già questa settimana. Dopo il suo rilascio infatti è stata subito rimossa dal Battle Royale. La sua presenza, anche se è stata breve, ha provocato alcuni problemi di stabilità a tutti gli utenti, anche a coloro che non l’hanno mai utilizzata. Epic Games è intervenuta sulla questione per dare spiegazioni ai giocatori sullo stato dei ...

Attesa per il terzo spettacolo di cabaret a Cuneo : sTasera tre comici in Birrovia : Ogni ultimo giovedì del mese vanno in scena spettacoli di cabaret con comici chiamati ad esibirsi dalla provincia e da tutta Italia. Questa sera, giovedì 21 giugno, alle 21,30 il locale alle porte di ...

Via dall’incubo film sTasera in tv 18 giugno : trama - curiosità - streaming : Via dall’incubo è il film stasera in tv lunedì 18 giugno 2018 in prima serata su Rai 3. Il thriller diretto da Michael Apted. ha come protagoniste Jennifer Lopez e JulietteLewis. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV Via dall’incubo film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: Enough USCITO IL: 29 novembre ...

Programmi TV di sTasera - domenica 17 giugno 2018. Fabrizio Corona ospite di Giletti - sul 20 al via The Last Kingdom : Fabrizio Corona e Massimo Giletti Rai1, ore 21.25: I bastardi di Pizzofalcone – Seconda Puntata Fiction di Carlo Carlei del 2016, con Carolina Crescentini, Riccardo Zinna, Gennaro Silvestro, Tosca D’Aquino, Luigi Petrucci, Alessandro Gassmann. Trama: La brillante risoluzione dell’omicidio della moglie del notaio è riuscita a sdoganare I Bastardi di Pizzofalcone. Un nuovo caso da risolvere arriva nel cuore della notte. Due anziane ...

Taser - Salvini : entro due-tre settimane al via sperimentazione : Nel giro di due o tre settimane via alla sperimentazione del Taser, arma che usa l'elettricità per paralizzare i movimenti del soggetto bersagliato, chiamata anche pistola elettrica. 'Avrò la fortuna ...

Genova - Salvini visita agente ferito : via a sperimentazione Taser : Genova, 15 giu. , askanews, Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha visitato all'ospedale San Martino di Genova il poliziotto ferito a coltellate domenica scorsa nel capoluogo ligure da un 20enne ...

Dal via a Russia 2018 alla dignità secondo Di Maio. Di cosa parlare sTasera a cena : Filone banale ma sicuro tra stadio, stadi, indagini, mondiali in Russia, Var, geopolitica del pallone, un futuro in Qatar e poi negli Stati Uniti. Insomma, anche senza grandi sforzi possiamo già sapere come si orienteranno le conversazioni a cena, anche perché qualcuno avrà fresca memoria del forse

Gabrielli in visita all’agente ferito in via Borzoli : “Presto i Taser ai poliziotti” : «Presto i poliziotti avranno in dotazione i “taser” (pistole elettriche) così potranno agire in ulteriori condizioni di sicurezza e potranno non arrecare danno eccessivo alle persone in certi interventi». Lo ha detto il capo della polizia Franco Gabrielli uscendo dall’ospedale San Martino dove questa mattina, accompagnato dal questore, ha incontrat...

Sicurezza - Gabrielli : al via a breve sperimentazione Taser : Genova, 12 giu. , askanews, 'Abbiamo terminato l'iter per dotare tutto il nostro personale di taser. Inizieremo a breve una sperimentazione sul campo per sottolineare che l'amministrazione è attenta ...

I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1 - da sTasera 10 giugno al via le repliche : la programmazione : Torna la squadra dell'Ispettore Lojacono con I Bastardi di Pizzofalcone su Rai1. In attesa della seconda stagione, prevista nel corso dell'anno, e più probabilmente a settembre, la rete ammiraglia ripropone gli episodi del primo capitolo della fiction con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini. Come anticipato, si tratta di una programmazione estiva, che servirà ai fan della serie basata sui romanzi di Maurizio De Giovanni, per ...