Taser a forze dell’ordine | ok al decreto

Taser - al via sperimentazione per le Forze dell’ordine. Salvini : “È un deterrente” : In 11 città italiane le Forze dell’ordine avranno a disposizione anche la pistola elettrica, il Taser. Al termine di un iter partito nel 2014, è stato firmato mercoledì il decreto che dà il via alla sperimentazione dell’arma. Solo trenta dispositivi da acquistare, per ora, affidati a Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini parla di “un’importante ...

Forze dell’ordine dotate di Taser - parte la sperimentazione in 11 città : Entra anche il taser, la pistola elettrica, nell’arsenale a disposizione delle Forze dell’ordine. Dopo un iter partito nel 2014, è stato firmato il decreto che dà il via alla sperimentazione dell’arma. Si parte inizialmente in 11 città: Milano, Napoli, Torino, Bologna, Firenze, Palermo, Catania, Padova, Caserta, Reggio Emilia e Brindisi. Si tratta,...

