Tafanos | su Sky Cinema un divertente horror | tributo ai b-movie italiani degli anni ‘70

: Tafanos: Torna l'horror made in Italy oggi su Sky Cinema Max - robyleofrigio : Tafanos: Torna l'horror made in Italy oggi su Sky Cinema Max - fdelise : Thanks Mirko Lomuscio :-) - lascimmiapensa : Presentato all'arena Isola del Cinema di Roma e prodotto da #Sky e Gruppo Minerva, #Tafanos di #RiccardoPaoletti sa… -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Un gruppo di amici e un weekend da trascorrere in un’isolata casa tra le montagne, lontano dallo stress e – loro malgrado – anche dai cellulari, per un problema alla rete telefonica. A rovinare la quiete la notizia dell’evasione di un serial killer da un carcere vicino e, soprattutto, uno sciame di feroci tafani carnivori.Prende il via da qui, ildiretto da Riccardo Paoletti ...