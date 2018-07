Tabellone Mondiali 2018 | quarti di finali | i possibili incroci per le semifinali Croazia

oasport

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Idi finale deidi calcio si giocheranno venerdì 6 e sabato 7 luglio. Saranno due giorni di fuoco con le quattro partite equamente divise: due incontri per giorno, uno alle ore 16.00 e un altro alle ore 20.00. Ildella rassegna iridata è aperto a qualsiasi risultato, le sorprese non sono mai mancate e il divertimento è assicurato in una manifestazione in cui può succedere davvero di tutto. La semifinale più attesa è quella tra Francia e Brasile ma le due grandi favorite per la conquista del titolo sono prima attesa da due compiti molto impegnativi. I Galletti se la dovranno vedere con l’Uruguay di Suarez e Cavani (se recupera): Mbappè e compagni dovranno davvero dare il massimo se vorranno passare il turno ed eliminare la seconda sudamericana dopo aver già surclassato l’Argentina. La Seleçao, invece, affronterà il Belgio in una partita molto ...