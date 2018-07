Tabellone Mondiali 2018 | i possibili incroci verso le semifinali Verso Brasile-Francia

oasport

(Di mercoledì 4 luglio 2018)sembra essere l’annunciata semifinale deidi calcio. Le due squadre che hanno espresso il migliore gioco in questa prima parte della rassegna iridata dovrebberoarsi al prossimo turno ma come abbiamo visto i pronostici della vigilia possono essere sempre sovvertiti. I verdeoro hanno surclassato il Messico mentre i transalpini si sono imposti con autorevolezza sull’Argentina ma prima di trovarsi eventualmente testa a testa ci sono altri ostacoli da superare e non sembrano essere decisamente agevoli. La Seleçao di uno strepitoso Neymar (ma anche degli ottimi Coutinho e Willian, oltre che di una difesa particolarmente solida) se la dovrà vedere con l’agguerrito Belgio che ha rimontato il Giappone e che può contare sulla vena realizzativa di Lukaku e Mertens. I Galletti, invece, si stanno facendo prendere per mano dai gol di Mbappè, ma ...