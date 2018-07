Susanna Camusso | Il decreto dignità? Va nella direzione giusta | ma non è un

huffingtonpost

(Di mercoledì 4 luglio 2018) "Pur andando, non è un intervento organico. Tra gli annunci e la sostanza c'è molta differenza. Ci vuole altro per 'licenziare' il Jobs act". È quanto dice, in un'intervista al Corriere della Sera, il segretario generale della Cgil, commentando le misure contenute nel dl dignità approvato dal Cdm.Per la leader sindacale,è "giusto introdurre le causali sui contratti a termine ma sarebbe logico farlo fin dall'inizio. Sui licenziamenti, va bene aumentare l'indennizzo, ma se non si reintroduce il diritto al reintegro, come pure il Movimento 5 Stelle aveva promesso, non si va al cuore del problema. In sintesi - continua sulle pagine del Corsera - si tratta di un intervento parziale mentre sarebbe indispensabile riorganizzare tutta la legislazione come facciamoCarta dei diritti".La leader sindacale esprime ...