Sumbu Kalambay | il figlio d' Africa che portò l' Italia sul tetto del mondo

(Di mercoledì 4 luglio 2018) La splendida vittoria della staffettana 4x400 femminile VIDEO ai Giochi del Mediterraneo, riporta d'attualita' il potenziale dell'immigrazione, intesa come risorsa per lo sportno. Tra le quattro atlete che hanno vinto la medaglia d'oro, tre sono figlie di migranti, mentre Libania Grenot, la più esperta, è cubana di nascita, ma naturalizzatana per matrimonio. La sua storia, per certi versi, ricorda quella di un grande protagonista dello sport degli anni '80, uno dei pugilini più tecnici che abbiano mai calcato il ring. I più maturi appassionati di boxe, infatti, non hanno mai dimenticato'Patrizio'. Il 'professore' del ring Nato in Congo nel 1956,di un elettricista in una mniniera di rame, inizia a combattere addirittura all'eta' di 13 anni. Dal 1976 al 1980 è componente della nazionale zairese, tuttavia non potra' ...