Sulle rive del Trebbia la 3Â° edizione di Veg & Joy Festival

Domenica Sulle rive dello Stura a Cuneo per "liberare" lanterne simbolo di speranza : Una sera di mezza estate da passare in riva al fiume a Cuneo. Un'occasione per vederlo e fotografarlo illuminato da tante lanterne galleggianti, "liberate" nelle acque dello Stura assieme ai desideri ...

Giancarlo Magalli : «In Rai? Un buon 20% è raccomandato» : ecco cosa rivela Sulle assunzioni : Salvini propone il censimento dei Rom, Di Maio di censire i raccomandati in Rai . Non ha fatto discutere come quella del ministro agli Interni, ma la proposta dell'altro vice premier ha aperto una ...

Di Maio contro il lavoro domenicale : 'Rivedere il decreto Monti Sulle aperture dei negozi' : Il ministro del lavoro Luigi Di Maio ha annunciato di voler limitare il lavoro domenicale e festivo degli addetti del commercio. Alla specifica domanda, rivolta al vicepremier da un gruppo di lavoratori, sull’intenzione da parte del governo di aprire un tavolo per rivedere il decreto Monti, quello che ha liberalizzato le aperture dei negozi di domenica e nei giorni festivi, la risposta è stato un inequivocabile “Certo!”. L’apertura di Di Maio ...

La notte che l’impero asburgico andò a morire Sulle rive del Piave : Il fiume. Finalmente. Davvero il suo eterno «mormorare». Ora che mi son lasciato dietro la diga nuova che gli impone un rombo sordo e ho risalito la riva, cammina di nuovo lento il Piave, restituisce alle acque sonore il giusto contrappunto del silenzio. Un temporale si addensa sul faraglione scuro del Montello, che così, nel buio, ha l’aria di pru...

Morti improvvise Sulle rive del Chiemsee : "Così è la vecchiaia. Si diventa una foglia avvizzita e non ha più nessuna importanza il fatto che uno negli ultimi settanta, ottant'anni io sia stato un uomo, magari anche un uomo attraente, intelligente o di successo. I connotati sessuali primari e secondari si riducono semplicemente a oggetto di compassione o di scherno".Difficilmente incontrerete, in un romanzo, la vecchiaia raccontata in maniera così lucida, ...

Conte chiede la fiducia alla Camera : “Rivedremo misure Sulle banche di credito cooperativo” : «Dobbiamo cercare di riappropriarci del ruolo della politica» e «questo vuol dire che la politica si riappropria della guida e non parlo di un progetto di dirigismo economico, in cui gli imprenditori seguono solo un progetto, ma dico che in queste Aule e dal governo vogliamo tracciare una linea di sviluppo perché abbiamo un progetto di futuro: di ...

Torna a Trieste la grande puzza. Odore di idrocarburi a Barcola - Roiano e Sulle Rive : Numerose segnalazioni ai Vigili del fuoco che devono recarsi sul posto per verificare che non si tratti di qualche fuga di gas. Tra le possibili cause il passaggio di qualche nave nel golfo

Sulle orme di Goethe in Sicilia : Vienna Cammarota domani arriverà ad Agrigento : “domani accoglieremo Vienna Cammarota a Palazzo Celauro. Ci sarà la città a salutarla nella casa dove Goethe soggiornò al suo arrivo a “Girgenti”, in Via Atenea ad angolo con Via Celauro. Oggi il Palazzo è uno dei beni di interesse del Fondo Ambiente Italiano. Due donne in costume del ‘700 Siciliano tireranno a mano la pasta fresca tipica di Agrigento, i “cavatelli” tanto apprezzati e dettagliatamente raccontati da Goethe nelle sue pagine di ...

Attenti a quei due : la passeggiata Sulle rive del Tamigi riserva una sorpresa esilarante. Impossibile resistere : Il video è stato girato a Londra, sulle rive del Tamigi e mostra un esilarante (e innocuo) scivolone sugli scalini che finiscono dritti dritti nelle acque del fiume. Il malcapitato si chiama James Moss, ed è un tifoso della squadra di football americana Nfl, immortalato quasi per caso da un amico che si trovava poco lontano da lui. Dopo la pubblicazione sui social network, la rovinosa caduta è diventata virale sui social network, collezionando ...

Chiara Ferragni matrimonio con Fedez : rivelati nuovi dettagli Sulle nozze : Chiara Ferragni e Fedez presto sposi: emersi nuovi dettagli sulla festa di matrimonio Il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez è forse uno degli eventi più attesi di quest’estate. I due, infatti, pare che siano molto impegnati con l’organizzazione dell’evento che, come forse molti già sanno, si terrà a Noto. Tutti vogliono sapere di più su […] L'articolo Chiara Ferragni matrimonio con Fedez: rivelati nuovi dettagli sulle ...

Vienna Cammarota Sulle orme di Goethe in Sicilia : “Sono arrivata a Castelvetrano - domani riscriveremo la storia” : “Sono arrivata a Castelvetrano e subito mi sono recata al Selinus dove una targa ricorda che nell’Aprile del 1787, lo scrittore tedesco Wolfgang Goethe si fermò esattamente in questo luogo. Prima, infatti sorgeva una locanda che ospitò per una notte Goethe, il quale non volle visitare l’area archeologica. domani, invece riscriveremo la storia, riportando alla luce dopo decenni il Battistero Bizantino. Ci sarò”. Lo ha dichiarato Vienna ...

Vienna Cammarota Sulle orme di Goethe in Sicilia : “Oggi pomeriggio arriverò a Santa Ninfa” : “La stella è il simbolo della Valle del Belice. L’ho fotografata. Ho già percorso ben 90 chilometri a piedi. Gibellina Vecchia dista 20 Km da Gibellina Nuova ma ho voluto ugualmente andarci. Alla Fondazione Orestiadi ho visto in esposizione le opere di Bonito Oliva, Pomodoro e c’è il simbolo dei popoli del Mediterraneo. La Sicilia è completa perché spazia dalla Civiltà Antica, all’Arte Moderna e Contemporanea”. Lo ha affermato Vienna ...

Vienna Cammarota Sulle orme di Goethe in Sicilia : “Questo pomeriggio arriverò a Gibellina Nuova a 50 anni dal terremoto” : “Ho già compiuto 70 chilometri a piedi. Questo pomeriggio arriverò a Gibellina Nuova a 50 anni dal terremoto”. Lo ha affermato Vienna Cammarota, Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, prima donna al mondo di anni 68 che sta ripercorrendo totalmente a piedi il viaggio compiuto dallo scrittore tedesco Wolfgang Goethe dal 1786 al 1788. La Sicilia si è mobilitata per Vienna, partita dalla Repubblica Ceca il 28 Agosto del 2017. Vienna ha una ...

“Vieni a…”. Pamela Mastropietro - orrore senza fine. Nuove terribili rivelazioni Sulle ultime ore delle 18enne romana uccisa e fatta a pezzi a Macerata : Un’intercettazione choc che getta una luce ancora più nera sul caso si Pamela Mastropiettro, la 18 enne romana uccisa e fatta a pezzi lo scorso 30 gennaio. A pronunciare la frase nel carcere di Ancona è Lucky Awelima mentre riferisce a Desmond Lucky una conversazione avuta con il connazionale Innocent Oseghale, principale accusato dell’omicidio. “Il 30 gennaio – dice – Innocent mi telefonò chiedendomi se volevo andare a ...