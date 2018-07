Sudore | come eliminare il cattivo odore? La scienza arriva in soccorso

meteoweb.eu

: Beh ci sono le ovvietà poi Ovvero il sudore sulla mia bella maglia degli AC/DC che praticamente grondava da ascelle… - winchalex : Beh ci sono le ovvietà poi Ovvero il sudore sulla mia bella maglia degli AC/DC che praticamente grondava da ascelle… - anarcomico : Arresto l'attimo per oltraggio del pudore. L'odore del sudore è di un verde accecante. Ciechi e biechi come gechi a… - Eracle68 : @segnoditerra1 Vedo! Come ogni campione che si rispetti,ha l'asciugamano per il sudore. Sai,...lo sforzo.... -

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Con l’arrivo dell’estate, una delle prime raccomandazioni è quella di fare spesso delle docce e utilizzare prodotti adeguati ad attenuare i cattivi odori del nostro corpo, che con il caldo si accentuano,il. E per risolvere la situazione, inla: i ricercatori inglesi dell’Università di York, con i colleghi di Oxford, hanno infatti svelato una parte fondamentale del processo molecolare grazie al quale i batteri dell’ascella producono quella tipica componente così ‘pungente’ per il nostro naso. E i loro risultati potrebbero portare a mettere a punto deodoranti più efficaci, con principi attivi mirati, si legge sulla rivista ‘eLife‘. Il ruolo dei microbi, in particolare dei batteri, nella produzione dell’corporeo è noto da tempo e gli scienziati sapevano già che alcune limitate specie di batteri ...