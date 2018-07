Sudafrica | dichiarata morta dopo un incidente | viene ritrovata viva nella cella

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Una donna era una delle tre persone dichiarate morte in unstradale avvenuto in. Ma la storia ha dell’incredibile: un addetto del personale dell’obitorio di Carletonville, andato a controllare i corpi, ha tirato fuori il corpo della donna dallafrigorifera e ha notato che stava ancora respirando. La donna è ora ricoverata in ospedale e il Gauteng Health Department sta cercando di capire come sia potuta avvenire la falsa dichiarazione. L’includeva un veicolo ribaltato: i 3 passeggeri a bordo sono stati espulsi dalla vettura. I paramedici dell’ER24 sono arrivati per primi sulla scena dell’. Poi sono giunti i paramedici del Distress Alert Ambulance Services con il loro direttore operativo Gerrit Bradnick. Quest’ultimo ha dichiarato che gli altri paramedici avevano già trovato i corpi fuori dal veicolo prima che arrivasse la su squadra: “Gli ...