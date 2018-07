Sudafrica | cacciatrice scatena la rabbia e l’indignazione del mondo | uccide una rara

meteoweb.eu

(Di mercoledì 4 luglio 2018) Le immagini di unaamericana vicino al corpo senza vita della giraffa nera che aveva appena ucciso hanno suscitatoe ladel. Le foto, che risalgono ad una battuta di caccia del giugno dell’anno scorso, sono venute a galla quando sono state postate su Twitter da Africa Digest con il seguente testo: “Una selvaggia bianca americana, rimasta alla fase Neanderthal, è venuta in Africa e ha ucciso un esemplare davvero molto raro di giraffa nera grazie alla stupida cortesia del. Si chiama Tess Thompson Talley. Per favore condividete”. In un post su Facebook, ora rimosso, la, 37 anni, scriveva: “Le preghiere per il sogno di una vita sono diventate realtà oggi. Ho visto questo raro esemplare maschio di giraffa nera e l’ho seguito per un po’. Sapevo che sarebbe stata l’occasione giusta. Aveva più di 18 anni e oltre 1.800 ...