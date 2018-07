Studente trovato morto nella residenza universitaria

Cadavere trovato in fiume a Lubiana : è Davide Maran - Studente italiano scomparso a marzo : I sospetti purtroppo sono confermati: è di Davide Maran il Cadavere trovato martedì scorso nel fiume Ljubljanica a Lubiana, in Slovenia, dove lo studente italiano si trovava per un...

