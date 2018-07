Stati Uniti pazzi per il tartufo | cresce l’import italiano nei primi mesi del 2018

Le famiglie divise dal muro tra Stati Uniti e Messico : Negli anni novanta il governo statunitense ha deciso di costruire un muro sul confine meridionale del paese. Ora la barriera è lunga più di mille chilometri e per le famiglie che vivono ai due lati della frontiera è difficile incontrarsi. Leggi

Accadde oggi : il 4 luglio 1776 nascono gli Stati Uniti d’America : Con la dichiarazione d’Indipendenza sottoscritta da tutti i rappresentanti del Congresso, nascono il 4 luglio 1776 gli Stati Uniti d’America, che tuttora celebrano il 4 luglio come festività nazionale. I 13 Stati dell’Unione sconfiggono la Gran Bretagna nel 1781 e dovranno attendere il 3 settembre 1783 per ottenere il riconoscimento da parte degli inglesi. 4 luglio, Independence Day: la festa dell’indipendenza americana, la ...

La crisi tra Europa e Stati Uniti cambia il mondo di oggi : Gli occidentali si dividono, Washington si isola e l’ascesa cinese è inarrestabile. Perciò esco dagli studi di France Inter dopo 27 anni e torno a parlare del mondo come reporter sul campo. Leggi

Cosa succede negli Stati Uniti questa settimana : Ma venerdì è anche il giorno in cui entreranno in vigore i dazi sulla Cina voluti da Trump, tanto per complicare ancora di più le cose con la seconda economia del mondo. Bene, le tariffe avranno un ...

L'Italia - gli Stati Uniti - la Nato. Intervista esclusiva al generale John Allen : Non c'è nessuna scienza particolare dietro quel numero, semplicemente i Paesi membri lo hanno ritenuto uno sforzo sostenibile. Io aggiungo che è uno sforzo vitale. La Nato deve far fronte a diverse ...

Stati Uniti verso il ritiro delle truppe americane in Germania : Gli Stati Uniti stanno valutando in questi giorni il ritiro parziale o totale delle truppe americane presenti sul territorio tedesco. Come riportato ieri dal quotidiano americano Washington Post, i soldati statunitensi potrebbero altrimenti essere trasferiti in toto in un altro paese europeo.La ricollocazione dei soldati a stelle e strisce potrebbe essere una mossa strategica messa in atto direttamente dal Pentagono per creare delle tensioni e ...

