Sporting | il presidente attacca Mihajlovic | Non lo pago Ma Sinisa

Sporting San Cesareo : Porretta presidente : Sporting San Cesareo, il nuovo organigramma: Porretta presidente, Sabelli vice, Montagner dg. San Cesareo (Rm) – Lo Sporting San Cesareo sta lavorando in vista della prossima stagione. Un’annata importante per il club calcistico casilino che, per la prima volta dopo sei anni di vita, si doterà di un settore giovanile sia agonistico che di base. Un’evoluzione naturale dopo il ritorno al centro sportivo “Roberto Pera” (chiuso per una serie di ...