quattroruote

: Spiaggina 58 - Un tributo speciale per il compleanno della Fiat 500 - dinoadduci : Spiaggina 58 - Un tributo speciale per il compleanno della Fiat 500 - Italpress : 'SPIAGGINA '58' TRIBUTO PER COMPLEANNO FIAT 500 -

(Di mercoledì 4 luglio 2018)'58. questo il nomenuova 500 cabrio con cerchi di lega dedicati in stile anni 60, con calotte cromate e fascia bianca. In soli 1958 esemplari, color azzurro Volare. Viene prodotta direttamente dallaed entra a far partelunghissima serie di allestimenti speciali, 30 in poco più di dieci anni. L'interno è bianco con i sedili rivestiti sulla fascia centrale di tessuto a righe orizzontali, molto elegante, non ostentata, con la capote grigio perla che crea un perfetto pendant con la tintacarrozzeria. La seconda novità è stata presentata da Lapo Elkann in persona, un po' emozionato. una versionemessa a punto da Garage Italia per il 60500. " una delle auto che mi emoziona di più e aver lavorato insieme ae a Pininfarina è un sogno". Sottolineata da un'ampia riga bianca eanche negli interni, la 500 ...