Spazio | Profumo | “L’Italia tra le grandi potenze spaziali”

Englandstar e Jaguar E-Pace per una serata speciale - … “Profumo - Spazio sensoriale” [+ Galleria] : Ieri, venerdì 1/06/2018, c’è stata una serata molto particolare per Jaguar. Il gruppo Englandstar ha voluto omaggiare la piccola del gruppo, la E-Pace con un appuntamento dedicato a chi il mondo Jaguar è abituato a frequentarlo, ma anche, per creare un’occasione, con il cucciolo di Giaguaro di iniziare una nuova avventura automobilistica. L’ambientazione era fuori degli schemi. Uno Spazio votato alla bellezza ...